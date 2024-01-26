سام ألتمان يستكشف التعاون مع سامسونغ

يزور سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن آي أي” (OpenAI) كوريا الجنوبية حاليًا للقاء قادة صناعة أشباه الموصلات، حيث تدرس الشركة التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي دخول سوق إنتاج الرقائق.

وصل ألتمان إلى سيول أمس الخميس ومن المقرر أن يزور مصانع شركة سامسونغ عملاق الصناعات الإلكترونية، بالاضافة لشركات أخرى في نفس المجال لمناقشة إمكانيات التعاون.

ويأتي هذا التحرك وسط تزايد الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى زيادة الطلب على رقائق أكثر قوة.

وقال ألتمان سابقًا أن OpenAI بحاجة إلى المزيد من الرقائق لدعم جهودها البحثية والتطويرية.

وتعمل OpenAI حاليًا على جمع مليارات الدولارات لإقامة شبكة من المصانع لتصنيع أشباه الموصلات. ويُقال إن الشركة تدرس بناء مصانعها الخاصة أو التعاون مع مصنعي الرقائق الحاليين.

وتعد كوريا الجنوبية لاعبًا رئيسيًا في صناعة أشباه الموصلات العالمية، إلى جانب تايوان.

وأعلنت الحكومة الكورية مؤخرًا عن خطط للاستثمار بكثافة في توسيع قدرة البلاد على تصنيع الرقائق.

وتنطوي خطة الحكومة الكورية الجنوبية على استثمار 622 تريليون وون (466 مليار دولار) من القطاع الخاص حتى عام 2047.

وستنفق الأموال على بناء 13 مصنعًا جديدًا للرقائق وثلاثة منشآت بحثية، بالإضافة إلى 21 مصنعًا موجوداً حالياً، بهدف إنتاج 7.7 مليون شريحة شهريًا بحلول عام 2030.