فريق التحرير by فريق التحرير

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روبوت يتسبب بوفاة موظف في كوريا الجنوبية

فريق التحرير by فريق التحرير

تسبب خطأ برمجي بوفاة موظف في كوريا الجنوبية حين لم يميز الروبوت الصناعي ذلك الرجل عن باقي صناديق الفلفل التي يقوم بتحميلها.

وسحق الروبوت رجلاً حتى الموت حين دفعت الذراع الآلية الجزء العلوي من جسم الرجل إلى الأسفل باتجاه الحزام الناقل، مما أدى إلى سحق وجهه وصدره. ووقع الحادث في مقاطعة جيونج سانج الجنوبية بكوريا الجنوبية. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء أن رجلا سحقه روبوت حتى الموت في كوريا الجنوبية بعد أن فشل الجهاز على ما يبدو في التمييز بينه وبين صناديق المنتجات التي كان يتعامل معها. وكان الرجل، وهو عامل في شركة للروبوتات في الأربعينيات من عمره، يتفقد عمليات استشعار الروبوت في مركز توزيع للمنتجات الزراعية في مقاطعة جيونج سانج الجنوبية. وذكرت يونهاب نقلا عن الشرطة أن الروبوت الصناعي، الذي كان يرفع صناديق مليئة بالفلفل الحلو ويضعها على منصة نقالة، يبدو أنه تعطل وتعرف على الرجل على أنه صندوق.

وكان الرجل، وهو عامل في شركة للروبوتات في الأربعينيات من عمره، يتفقد عمليات استشعار الروبوت في مركز توزيع للمنتجات الزراعية في مقاطعة جيونج سانج الجنوبية.

وذكرت يونهاب نقلا عن الشرطة أن الروبوت الصناعي، الذي كان يرفع صناديق مليئة بالفلفل الحلو ويضعها على منصة نقالة، يبدو أنه تعطل وفشل نظام التعرف ليتعامل مع الرجل على أنه صندوق.

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