فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inذكاء اصطناعيأخبار أريبيان بزنستكنولوجياسوق العمل

ذوي المهارات في الذكاء الاصطناعي لهم أولوية التوظيف بحسب 52% من الشركات

52% من الشركات في المنطقة تمنح الأولوية بالتوظيف للمرشحين من ذوي المهارات في الذكاء الاصطناعي بحسب تقرير شركة أوتوديسك

فريق التحرير by فريق التحرير

أشار تقرير إلى أن أكثر من نصف المتخصصين (52%) في الشرق الأوسط أكدوا أنّ القدرة على تنفيذ المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي هي مهارة تقنية أساسية ستكون ذات أولوية بالنسبة لهم عند اتخاذ قرارات التوظيف على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته أوتوديسك ، حول مجال التصميم والتصنيع للعام 2024 واستند التقرير على مقابلات أجريت مع نحو 5400 من القادة والخبراء في مختلف أنحاء العالم (بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية) في كل من قطاعات الهندسة المعمارية، والهندسة والبناء والعمليات AECO؛ والتصميم والصناعة (D&M)، والإعلام والترفيه (M&E)، للحصول على رؤية معمقة حول كيفية إسهام التحوّل الرقمي في التأثير على مرونة الأعمال، وتعزيز الاستدامة، وإعادة تشكيل منظومة العمل مستقبلاً.

وأفاد الاستطلاع أنّ 46% من شركات التصميم والتصنيع في الشرق الأوسط حققّت هدفها المتمثّل في دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها أو أنها اقتربت من ذلك، مقارنةً بـ 56% من هذه الشركات على مستوى العالم، كما يظهر 85% من المستجيبين في الشرق الأوسط ثقتهم في قدرة شركاتهم على اتخاذ القرارات الصائبة فيما يتعلّق بالذكاء الاصطناعي، وبينما قال 84% من المشمولين في المقابلات أن الذكاء الاصطناعي سيعزز قطاعهم، وفي المقابل أفاد 51% أنّ الذكاء الاصطناعي زعزعة استقرار هذا القطاع.

وكشف التقرير أنّ الذكاء الاصطناعي يُسهم في رسم ملامح تحوّل الأعمال في مختلف القطاعات مع تزايد الثقة في اعتماده، إذ أفاد 87% من المتخصّصين في الشرق الأوسط بأنهم يثقون في دخول الذكاء الاصطناعي إلى قطاعهم، مقارنةً بـ 76% على مستوى العالم.

تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية وأتمتة العمل، ويتوقع القادة أن يساعد الذكاء الاصطناعي فِرقهم على اتخاذ قرارات تصميم حاسمة بشأن المنتجات، والمباني، والأصول الرقمية في السنوات القادمة؛ كما يتوقع أن تستمر هذه الزيادة في اعتماد التكنولوجيا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، إذ يقول 77% من المتخصصين على مستوى العالم إنهم ينوون مواصلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال عمار الأعسم، الرئيس التنفيذي لشركة ديوان للمهندسين المعماريين والمهندسين: “يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في إعادة تشكيل منظومات القطاعات في منطقة الشرق الأوسط، بشكل يقودنا نحو الابتكار والاستدامة، وصار له مكانة عالية الأهمية و لا غنى عنها في مجال الهندسة المعمارية؛ حيث  أنها أعطت منحى آخر لطريقة العمل، لذا خصصنا في “ديوان” فريق عمل يهتم بتقصي وتبني أحدث التوجهات المعتمدة في الذكاء الاصطناعي واعتمادها؛ لتعزيز مرونة العمل، ودفع عجلة النمو والتطور وتقديم أفضل خدمة للعملاء.”

لتنزيل التقرير الكامل، يرجى زيارة الموقع التالي:  Autodesk.com.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...