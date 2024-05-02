أشار تقرير إلى أن أكثر من نصف المتخصصين (52%) في الشرق الأوسط أكدوا أنّ القدرة على تنفيذ المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي هي مهارة تقنية أساسية ستكون ذات أولوية بالنسبة لهم عند اتخاذ قرارات التوظيف على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته أوتوديسك ، حول مجال التصميم والتصنيع للعام 2024 واستند التقرير على مقابلات أجريت مع نحو 5400 من القادة والخبراء في مختلف أنحاء العالم (بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية) في كل من قطاعات الهندسة المعمارية، والهندسة والبناء والعمليات AECO؛ والتصميم والصناعة (D&M)، والإعلام والترفيه (M&E)، للحصول على رؤية معمقة حول كيفية إسهام التحوّل الرقمي في التأثير على مرونة الأعمال، وتعزيز الاستدامة، وإعادة تشكيل منظومة العمل مستقبلاً.

وأفاد الاستطلاع أنّ 46% من شركات التصميم والتصنيع في الشرق الأوسط حققّت هدفها المتمثّل في دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها أو أنها اقتربت من ذلك، مقارنةً بـ 56% من هذه الشركات على مستوى العالم، كما يظهر 85% من المستجيبين في الشرق الأوسط ثقتهم في قدرة شركاتهم على اتخاذ القرارات الصائبة فيما يتعلّق بالذكاء الاصطناعي، وبينما قال 84% من المشمولين في المقابلات أن الذكاء الاصطناعي سيعزز قطاعهم، وفي المقابل أفاد 51% أنّ الذكاء الاصطناعي زعزعة استقرار هذا القطاع.

وكشف التقرير أنّ الذكاء الاصطناعي يُسهم في رسم ملامح تحوّل الأعمال في مختلف القطاعات مع تزايد الثقة في اعتماده، إذ أفاد 87% من المتخصّصين في الشرق الأوسط بأنهم يثقون في دخول الذكاء الاصطناعي إلى قطاعهم، مقارنةً بـ 76% على مستوى العالم.

تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية وأتمتة العمل، ويتوقع القادة أن يساعد الذكاء الاصطناعي فِرقهم على اتخاذ قرارات تصميم حاسمة بشأن المنتجات، والمباني، والأصول الرقمية في السنوات القادمة؛ كما يتوقع أن تستمر هذه الزيادة في اعتماد التكنولوجيا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، إذ يقول 77% من المتخصصين على مستوى العالم إنهم ينوون مواصلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال عمار الأعسم، الرئيس التنفيذي لشركة ديوان للمهندسين المعماريين والمهندسين: “يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في إعادة تشكيل منظومات القطاعات في منطقة الشرق الأوسط، بشكل يقودنا نحو الابتكار والاستدامة، وصار له مكانة عالية الأهمية و لا غنى عنها في مجال الهندسة المعمارية؛ حيث أنها أعطت منحى آخر لطريقة العمل، لذا خصصنا في “ديوان” فريق عمل يهتم بتقصي وتبني أحدث التوجهات المعتمدة في الذكاء الاصطناعي واعتمادها؛ لتعزيز مرونة العمل، ودفع عجلة النمو والتطور وتقديم أفضل خدمة للعملاء.”

لتنزيل التقرير الكامل، يرجى زيارة الموقع التالي: Autodesk.com.