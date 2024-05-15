أول خريطة طريق شاملة للذكاء الاصطناعي أمام الكونجرس الأمريكي

يحث أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على إنفاق 32 مليار دولار في حالات الطوارئ على الذكاء الاصطناعي بعد الانتهاء من المراجعة التي استمرت لمدة عام.

أوصت مجموعة مكونة من 4 أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقيادة زعيم الأغلبية تشاك شومر، بأن ينفق الكونجرس ما لا يقل عن 32 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتطوير الذكاء الاصطناعي ووضع ضمانات حوله.

وكتبت المجموعة في تقرير جديد صدر اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة بحاجة إلى “تسخير” الذكاء الاصطناعي ومعالجة المخاطر للتكنولوجيا سريعة التطور.

وقالت المجموعة المكونة من اثنين من الديمقراطيين واثنين من الجمهوريين إنه على الرغم من اختلافهم أحيانا حول أفضل الطرق للمضي قدمًا، إلا أنه من الضروري إيجاد توافق في الآراء مع انطلاق التكنولوجيا واستثمار دول أخرى مثل الصين بكثافة في تطويرها. واستقروا على مجموعة من التوصيات السياسية الواسعة التي تم تضمينها في تقريرهم المكون من 33 صفحة، وفقا لـ”AP”,

تشريع يتعلق بالذكاء الاصطناعي

وفي حين سيكون من الصعب إقرار أي تشريع يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وخاصة في عام انتخابي وفي ظل انقسام الكونجرس، قال أعضاء مجلس الشيوخ إن هناك حاجة ماسة إلى التنظيم والحوافز للإبداع.

قال شومر، ديمقراطي من ولاية نيويورك، الذي شكل المجموعة العام الماضي بعد أن دخل برنامج الدردشة الآلي ChatGPT الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى السوق وأظهر أنه يمكن ذلك في العديد من المجالات: “الأمر معقد، إنه صعب، لكننا لا نستطيع أن ندفن رؤوسنا في الرمال”.

وتوصي المجموعة في التقرير بأن يقوم الكونجرس بصياغة تشريع الإنفاق “الطارئ” لتعزيز الاستثمارات الأمريكية في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البحث والتطوير الجديد ومعايير الاختبار الجديدة لمحاولة فهم الأضرار المحتملة للتكنولوجيا.

وأوصت المجموعة أيضا بمتطلبات جديدة للشفافية مع طرح منتجات الذكاء الاصطناعي وإجراء دراسات حول التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على الوظائف والقوى العاملة في الولايات المتحدة.

تحسين نوعية حياة الأمريكيين

وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز، عضو المجموعة، إن الأموال سيتم إنفاقها بشكل جيد ليس فقط للتنافس مع الدول الأخرى التي تتسابق في مجال الذكاء الاصطناعي ولكن أيضًا لتحسين نوعية حياة الأمريكيين – دعم التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد في علاج بعض الأمراض. وقال إن السرطان أو الأمراض المزمنة أو التحسينات في أنظمة الأسلحة يمكن أن تساعد البلاد على تجنب الحرب.

وقال: “هذا هو الوقت الذي ستؤتي فيه الدولارات التي استثمرناها في هذا الاستثمار بالذات أرباحا لدافعي الضرائب في هذا البلد على المدى الطويل”.

اجتمعت المجموعة قبل عام بعد أن جعل شومر هذه القضية أولوية وضم السناتور الديمقراطي مارتن هاينريش من نيو مكسيكو، والسناتور الجمهوري تود يونغ من إنديانا، وساوث داكوتا.

وبينما بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة في الاجتماع مع المديرين التنفيذيين والخبراء في مجال التكنولوجيا، قال شومر في خطاب ألقاه خلال الصيف إن النمو السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي كان “لحظة ثورة” وأن الحكومة يجب أن تتحرك بسرعة لتنظيم الشركات التي تعمل على تطويرها.

وقال يونج إن تطوير ChatGPT، إلى جانب نماذج أخرى مماثلة، جعلهم يدركون أنه “سيتعين علينا أن نكتشف بشكل جماعي كمؤسسة” كيفية التعامل مع التكنولوجيا.

وقال يونج: “في الوقت نفسه الذي تعجب فيه الناس من إمكانيات منصة واحدة للذكاء الاصطناعي، بدأوا في وضع افتراضات حول المخاطر المستقبلية التي قد ترتبط بالتطورات المستقبلية للذكاء الاصطناعي”.

أول خريطة طريق شاملة

ورغم أن إقرار التشريع سيكون صعبا، فإن توصيات المجموعة ترسم أول خريطة طريق شاملة بشأن قضية معقدة وليس لها سابقة تذكر للنظر فيها في الكونجرس.

أمضت المجموعة ما يقرب من عام في تجميع قائمة اقتراحات السياسة بعد التحدث بشكل خاص وعلني مع مجموعة من شركات التكنولوجيا وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك في 8 منتديات تمت دعوة مجلس الشيوخ بأكمله إليها.

وضم المنتدى الأول في سبتمبر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ومالك X، ومارك زوكربيرج من شركة Meta، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Microsoft بيل جيتس، والرئيس التنفيذي لشركة Google ساندر بيتشاي.

ويقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة توصياتهم إلى لجان مجلس الشيوخ، والتي يتم تكليفها بعد ذلك بمراجعتها ومحاولة معرفة ما هو ممكن.

تمضي لجنة القواعد بمجلس الشيوخ بالفعل قدمًا في التشريع، حيث صوتت يوم الأربعاء على 3 مشاريع قوانين من شأنها حظر محتوى الذكاء الاصطناعي الخادع المستخدم للتأثير على الانتخابات الفيدرالية، وتتطلب إخلاء مسؤولية الذكاء الاصطناعي بشأن الإعلانات السياسية وإنشاء مبادئ توجيهية طوعية لمكاتب الانتخابات في الولاية التي تشرف على المرشحين.

وقال شومر، الذي يتحكم في الجدول الزمني لمجلس الشيوخ، إن مشاريع القوانين الانتخابية كانت من بين “الأولويات القصوى” للمجلس هذا العام. وقال أيضًا إنه يعتزم الجلوس مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي أعرب عن اهتمامه بالنظر في سياسة الذكاء الاصطناعي لكنه لم يذكر كيف سيفعل ذلك.

تحذيرات الخبراء

ويحذر بعض الخبراء من أن الولايات المتحدة تقف وراء العديد من الدول الأخرى في هذه القضية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي أخذ زمام المبادرة في مارس عندما أعطى الموافقة النهائية على قانون جديد شامل يحكم الذكاء الاصطناعي في الكتلة المكونة من 27 دولة.

يضع قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي قواعد أكثر صرامة لمنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي التي تعتبر أنها تشكل أعلى المخاطر، كما هو الحال في الطب أو البنية التحتية الحيوية أو الشرطة. ولكنه يتضمن أيضًا أحكامًا تنظم فئة جديدة من أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT التي تطورت بسرعة في السنوات الأخيرة.

وقالت ألكسندرا ريف جيفنز، الرئيس التنفيذي لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا: “لقد حان الوقت لكي يتحرك الكونجرس”. “لا يكفي التركيز على الاستثمار والابتكار. نحن بحاجة إلى حواجز حماية لضمان التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ على التوازن بين هاتين القضيتين، وكذلك على ضرورة التحرك.

وقال هاينريش: “لدينا زمام المبادرة في هذه اللحظة بشأن هذه القضية، وسوف تحدد العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائنا والقوى المتنافسة الأخرى في العالم لفترة طويلة قادمة”.