فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inذكاء اصطناعيآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

ديل تكشف النقاب عن أجهزة كمبيوتر تدعم الذكاء الاصطناعي

عززت ديل مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي من خلال الكشف عن أجهزة كمبيوتر وخادم جديد مدعومين بأحدث التقنيات من كوالكوم وإنفيديا.

فريق التحرير by فريق التحرير
ديل

أعلنت شركة ديل تكنولوجيز خلال فعالية في لاس فيغاس عن مجموعة جديدة من أجهزة الكمبيوتر التي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي، مزودة بمعالجات كوالكوم من سلسلة “سناب دراغون إكس” التي تتميز بوحدات معالجة عصبية مخصصة لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة.

كما أطلقت الشركة منتجها الأحدث من سلسلة الخوادم المتوافقة مع رقائق “بلاكويل” من إنفيديا، والذي يقدم تقنية التبريد السائل بدلاً من التبريد الهوائي الذي يستهلك المزيد من الطاقة.

وأكد آرثر لويس، رئيس مجموعة حلول البنية التحتية بالشركة، أن خوادم ديل المعتمدة على رقائق إنفيديا هي أسرع منتج في تاريخ الشركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي ديل للحفاظ على زخمها في سوق خوادم الذكاء الاصطناعي المربحة والاستعداد للتعافي المتوقع في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية هذا العام بعد تراجع الطلبيات في أعقاب الجائحة.

وتشير توقعات شركة إنترناشيونال داتا كوربوريشن للإبحاث إلى أن الإنفاق على خوادم الذكاء الاصطناعي سيتجاوز 33 مليار دولار خلال العام الحالي.

ومن المتوقع أن تكون هذه المنتجات الجديدة متاحة في الأسواق بدءاً من النصف الثاني من عام 2024.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...