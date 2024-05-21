ديل تكشف النقاب عن أجهزة كمبيوتر تدعم الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ديل تكنولوجيز خلال فعالية في لاس فيغاس عن مجموعة جديدة من أجهزة الكمبيوتر التي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي، مزودة بمعالجات كوالكوم من سلسلة “سناب دراغون إكس” التي تتميز بوحدات معالجة عصبية مخصصة لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة.

كما أطلقت الشركة منتجها الأحدث من سلسلة الخوادم المتوافقة مع رقائق “بلاكويل” من إنفيديا، والذي يقدم تقنية التبريد السائل بدلاً من التبريد الهوائي الذي يستهلك المزيد من الطاقة.

وأكد آرثر لويس، رئيس مجموعة حلول البنية التحتية بالشركة، أن خوادم ديل المعتمدة على رقائق إنفيديا هي أسرع منتج في تاريخ الشركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي ديل للحفاظ على زخمها في سوق خوادم الذكاء الاصطناعي المربحة والاستعداد للتعافي المتوقع في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية هذا العام بعد تراجع الطلبيات في أعقاب الجائحة.

وتشير توقعات شركة إنترناشيونال داتا كوربوريشن للإبحاث إلى أن الإنفاق على خوادم الذكاء الاصطناعي سيتجاوز 33 مليار دولار خلال العام الحالي.

ومن المتوقع أن تكون هذه المنتجات الجديدة متاحة في الأسواق بدءاً من النصف الثاني من عام 2024.