فريق التحرير by فريق التحرير

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دعوى مكافحة الاحتكار ضد مايكروسوفت وأوبن إيه آي وإنفيديا

أعرب القائمون على مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة علناً عن مجموعة من المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي،

فريق التحرير by فريق التحرير

توصلت وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية إلى اتفاق يمهد الطريق لتحقيقات محتملة لمكافحة الاحتكار في الأدوار المهيمنة التي تلعبها “مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” و”إنفيديا” في صناعة الذكاء الاصطناعي، كما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع.

ويُظهر الاتفاق بين الوكالتين أن التدقيق التنظيمي يكتسب زخماً وسط مخاوف بشأن التركيز في الصناعات التي يتكون منها الذكاء الاصطناعي. ولا تهيمن “مايكروسوفت” و”إنفيديا” على صناعاتهما فحسب، بل تعدان من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية منذ أن تجاوزت القيمة السوقية لشركة “إنفيديا” 3 تريليونات دولار مؤخراً.

وأعرب القائمون على مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة علناً عن مجموعة من المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي، بدءاً من الميزة التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا الكبرى في وصولها إلى البيانات المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مروراً بكيفية تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل الإبداعي، وصولاً إلى الشراكات بين الشركات التي يحتمل استخدامها لتجنب عمليات مراجعة الاندماج المطلوبة.

وتعكس خطوة تقاسم الصناعة اتفاقية مماثلة بين وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية في عام 2019 لتقاسم التنفيذ ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي شهدت في النهاية رفع لجنة التجارة الفيدرالية قضايا ضد شركتي “ميتا” و”أمازون”، ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد “أبل” و”غوغل” بسبب الانتهاكات المزعومة. وهذه القضايا مستمرة وقد نفت الشركات ارتكاب أي مخالفات.

وفي حين أن الشركة الأم لـ “أوبن إيه آي” هي مؤسسة غير ربحية، فقد استثمرت “مايكروسوفت”  13مليار دولار في شركة فرعية هادفة للربح، مقابل حصة تبلغ 49%.

واستثمرت «مايكروسوفت» مليار دولار في «أوبن إيه آي» لأول مرة في عام 2019، وتضخم حجم استثمارها منذ ذلك الحين إلى نحو 13 مليار دولار، وتعتمد بشكل كبير على نموذج “أوبن إيه آي” في تطوير برنامج الدردشة الآلية الخاص بها “كوبايلوت”.

وستأخذ وزارة العدل زمام المبادرة في التحقيق فيما إذا كانت شركة “إنفيديا” قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، بينما ستقوم لجنة التجارة الفيدرالية بفحص سلوك “أوبن إيه آي” و”مايكروسوفت”.

وقال المصدر إن وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية أبرمتا الاتفاقية خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في الأيام المقبلة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...