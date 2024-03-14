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دراسة.. تفاؤل حذر يسيطر على قادة الشركات العالمية

تُظهر الدراسة أن كبار الرؤساء التنفيذيين يتبنون نهجًا استباقيًا لمواجهة التحديات الحالية، ويبنون منظمات مرنة وقادرة على الازدهار في عالم يتسم بالتقلب وعدم اليقين والتعقيد والغموض.

فريق التحرير by فريق التحرير
تفاؤل حذر يسيطر على رؤساء الشركات العالمية

كشفت دراسة حديثة لشركة “آرثر دي ليتل” بعنوان “إيجابية في عالم غير مؤكد” عن تفاؤل متزايد بين كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات حول العالم تجاه آفاق النمو على المدى المتوسط، على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي الحالية.

ويركز قادة الشركات على التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والأتمتة والاستدامة، معتبرين إياها محركات رئيسية للنمو في المستقبل.

وأظهرت الدراسة أن 66% من الرؤساء التنفيذيين لديهم نظرة إيجابية للغاية بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وهو رقم تضاعف ثلاث مرات مقارنة بعام 2023. كما توقع هؤلاء القادة نمواً أقوى بين الشركات الكبيرة التي تزيد إيراداتها عن 10 مليارات دولار سنويًا.

وكان التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية من أهم الاتجاهات التي ركز عليها الرؤساء التنفيذيون في السنوات الأخيرة.

ورأى 72% منهم أن الاستدامة تمثل فرصة لخلق قيمة جديدة، بينما اعتبرها 19% فقط تكلفة إضافية. كما دمج 85% الاستدامة في عملياتهم الأساسية وسلاسل التوريد، و63% في هياكل الحوكمة.

ويُعد الذكاء الاصطناعي والأتمتة من أهم محركات النمو المستقبلي، حيث تسارع تبنيهما بشكل كبير منذ عام 2023.

وأكد 96% من المدراء التنفيذيين تطبيق استراتيجية للذكاء الاصطناعي في قسم واحد على الأقل من مؤسساتهم، مع امتلاك 47% منهم رؤية استراتيجية تجاهه.

وأصبحت الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG) جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات الشركات، حيث يقوم الرؤساء التنفيذيون بدمجها في جميع أقسام مؤسساتهم.

ورأى 72% منهم أن الاستدامة تمثل فرصة لخلق قيمة جديدة، بينما يعتبرها 19% فقط تكلفة إضافية. كما يدمج 85% الاستدامة في عملياتهم الأساسية وسلاسل التوريد، و63% في هياكل الحوكمة.

ويعتبر نقص المواهب والمهارات من أهم التحديات التي تواجه الشركات في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة.

وأمل 80% من الرؤساء التنفيذيين تطوير المواهب داخلياً بدلاً من الاعتماد فقط على التوظيف الخارجي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...