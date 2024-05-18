دبي تدشن مجمع الذكاء الاصطناعي بـ 300 مليون دولار و 3000 فرصة عمل

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم، مجمع “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” في مركز “إنوفيشن هب” في مركز دبي المالي العالمي.

ويتألف “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” من مساحات عمل مشتركة مخصصة لشركات التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة ضمن المجمع إلى 75 شركة، في مرحلته الأولى خلال العام الجاري والذي تبلغ مساحته الحالية 10000 قدم مربع.

وعند الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير المجمع في 2028، من المقرر أن يستقطب المجمع أكثر من 500 شركة ويوفر ما يزيد على 3000 فرصة عمل بحلول عام 2028 وحجم استثمارات يصل إلى 300 مليون دولار في الفترة نفسها. ويمتلك المجمع خطة طموحة للتوسع نحو شغل مقر يمتد على مساحة تزيد على 100 ألف قدم مربعة، على أن يتم الانتهاء منه بحلول عام 2028.

ومن مميزات “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” أنه:

أكبر تجمع مخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المنطقة.

يوفر للشركات الناشئة القدرة على استخدام الحواسيب الخارقة لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

· يسهم في تطوير البنية التشريعية الملائمة لتلبية متطلبات الجيل القادم من شركات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي افتتاح المجمع ضمن الحزمة الأولى من مبادرات “خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي” التي تم إطلاقها مؤخراً بهدف تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات والمجالات ذات الأهمية وتوفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية للابتكار وتسريع تبني التطبيقات المتقدمة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي مستمرة في إطلاق الخطط الاستراتيجية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في ترسيخ دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، والبيئة النموذجية لاستقطاب أبرز شركات الذكاء الاصطناعي، وأفضل المواهب العالمية في مجال الابتكار.



وجهة الأعمال المفضلة

ويشكل “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” الذي تم الإعلان عنه في عام 2023، أكبر تجمع مخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويلبي افتتاح “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” غايات أجندة دبي الاقتصادية D33، الساعية إلى جعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، حيث تتضمن مستهدفات الأجندة توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي.



شراكات تكنولوجية

ويساهم “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” في خلق وتفعيل شراكات تكنولوجية متعددة الجنسيات مع عدد من الشركات الكبرى في القطاع، على غرار “خدمات أمازون ويب” و”إتش بي” و”مايكروسوفت” و”أوراكل” و”إنفيديا”، التي ستنضم للمجمع كشركاء رئيسيين، الأمر الذي يساهم في تعزيز البيئة التمكينية لمجتمع الأعمال، وهو ما يجعل من المجمع مقراً لأول مختبر للابتكار يركز على توفير حلول الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع “دو”.

وفي إطار مساعيه لتوفير البيئة الملائمة لتمكين ونمو وتطور شركات الذكاء الاصطناعي، سيوفر “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” أيضاً قوة حوسبية عالية للشركات الناشئة، بما في ذلك محطات DGX ا لتي تساهم في تعزيز الحرية الرقمية التي تساعد على توفير البيئة الملائمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الإنتاجية وتحقيق نتائج أسرع.

ويقوم المجمع أيضاً بتشغيل برامج مسرّعات أعمال متميزة لتعزيز تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص من خلال الشراكة مع المؤسسات الخاصة المحلية والعالمية.



ترخيص فريد

ويقدم “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” أيضاً ترخيصاً فريداً للذكاء الاصطناعي، وهو نشاط قانوني مصمم خصيصاً لتلبية متطلبات الجيل القادم من الشركات التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يستفيد هذا الترخيص من الإطار القانوني العام المستقل لمركز دبي المالي العالمي.

كما ستستفيد الشركات داخل “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” أيضاً من قانون الأصول الرقمية في مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يهدف إلى توفير اليقين القانوني للمستثمرين في الأصول الرقمية ومستخدميها.

وعزز مفوض حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي، تنظيم عمل شركات الذكاء الاصطناعي، بإنشاء لجنة استشارية تتكون من خبراء سياسيين محليين ودوليين متميزين، حيث يتمحور عمل اللجنة حول تطوير إطار عمل لأفضل ممارسات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتوفير الريادة الفكرية، وأطر اعتماد الشهادات ذات الصلة.

