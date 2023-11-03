قريباً في الإمارات.. خدمة ذكاء اصطناعي جديدة من مايكروسوفت

أعلن ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، أن خدمة (Azure OpenAI) ستتوفر في الأيام القادمة في دولة الإمارات مشيراً إلى أنها ستتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات ونماذج الذكاء الاصطناعي القوية.

وجاء كلام ناديلا خلال زيارة يقوم بها إلى الإمارات للاطلاع على أحدث المستجدات التي تشهدها ابتكارات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الدولة.

وأوضح ناديلا في تصريح له أن الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولًا جذريًا في مستوى إنتاجية الأفراد ويعزز الابتكار في المؤسسات وقطاعات الأعمال على الصعيدين العالمي والمحلي، بما في ذلك الإمارات .

وأثنى على الجهود المبذولة من قبل المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لتكريس هذه التقنيات في تحفيز الابتكار وتذليل العقبات وتقديم فرص وفيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وقال إن خدمة “Azure OpenAI” ستوفر مجموعة متنوعة من خدمات ونماذج الذكاء الاصطناعي القوية، بما في ذلك ” GPT-4″ و “Codex” و “DALL-E 2″، والتي يمكن استخدامها لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة مثل روبوتات الدردشة، والمساعدين الافتراضيين، وإعداد التعليمات البرمجية وأدوات تحرير الصور والمزيد، لافتا إلى انه يمكن الوصول إليها عبر مراكز مايكروسوفت السحابية في دولة الإمارات.

كما سلط ناديلا الضوء على بعض الطرق التي تقود بها المؤسسات الإماراتية مسيرة التحول والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات رئيسية، بما في ذلك:

وزارة التربية والتعليم تتحالف مع الشركة الناشئة “ASI” التي أبصرت النور على يد الشاب قدوس باتيفادا، بغرض تطوير مدرس خصوصي قائم على الذكاء الاصطناعي يؤدي دور المساعد الشخصي في تعليم اللغتين العربية والإنكليزية للطلبة الإماراتيين، بما يعزز من فرص تعلمهم خارج نطاق الغرف الدراسية. ومن المنتظر أن يُرفع الستار هذا المعلم الذكي في مختلف مدارس الإمارات. تتماشى هذه الشراكة مع أهداف الوزارة الرامية إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، كما تم الإعلان عنه في وقت سابق في القمة العالمية للحكومات 2023.

دائرة الصحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي تضع في متناول المرضى تجربة رقمية موحدة تتيح لهم إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتكاملة عند الطلب. كما سيعمل هذا المساعد الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي على منصة “مايكروسوفت أزور” السحابية، وذلك بهدف توفير إمكانية الوصول الفوري إلى السجلات الطبية الموحدة، ناهيك عن وظيفة البحث عن الأطباء وتحديد مواعيد المراجعة دون أي عناء.

مجموعة “جي 42” أصدرت نموذجاً لغوياً كبيراً للدردشة باللغة العربية أطلقت عليه اسم “جيس” سيُرفع الستار عنه عبر خدمات منصة “مايكروسوفت أزور” ليساهم بدعم إمكانيات إنشاء محتوى أصلي باللغة العربية لما يقارب 100 مليون مستخدم للغة العربية عبر الإنترنت.

“ديب أوبنيون” تتبنى عبر شريكها المؤسس أحمد العلي نماذج الذكاء الاصطناعي وتدمجها عبر مسار العمل الآلي المشغّل حالياً عبر “مايكروسوفت أزور” بما يتكامل مع منصة “مايكروسوفت باور” من جهة، ويتيح من جهة أخرى للمؤسسات فرصة تخفيض ما تنفذه من مهام روتينية متكررة وتقليل ما تتعرض له من حوادث ناجمة عن الأخطاء البشرية المرتكبة في بيئة العمل.