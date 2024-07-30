أدنوك تعلن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج حقل صرب النفطي

أعلنت أدنوك اليوم الثلاثاء أن حقل سطح الرزبوط البحري (حقل صرب) حقق زيادة في الطاقة الإنتاجية بنسبة 25% من خلال تطبيق تقنيات رقمية متقدمة في الصناعة.

وفقا للموقع الرسمي لشركة “أدنوك” تدعم الزيادة في حقل صرب (140 ألف برميل يوميا) الذي يقع على بعد 120 كيلومترا شمال غرب أبوظبي، هدف أدنوك المتمثل في زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2027.

تشغيل حقل صرب عن بعد

وتسمح الحلول الرقمية المطبقة في الموقع في (صرب) بتشغيل الحقل عن بعد من جزيرة زركوه، على بعد 20 كيلومترا، حيث يتم دمج تقنيات المراقبة عن بعد وعمليات الآبار الذكية وإدارة الإنتاج في مركز التحكم عن بعد لتحسين عملية اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.

وقد مكن ذلك من النمو المتسارع في القدرة الميدانية مع انخفاض التكاليف والانبعاثات، وستمكن الرقمنة في هذا المجال من نشر حلول الذكاء الاصطناعي الإضافية لزيادة تعزيز العمليات وتحسينها.

قال عبد المنعم سيف الكندي، المدير التنفيذي لشؤون الاستكشاف والإنتاج في أدنوك: “يقع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قلب استراتيجية أدنوك للنمو الذكي للمساعدة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مسؤول”.

وأكد أنه من خلال نشر التقنيات الرائدة في الصناعة في حقل صرب، قمنا بزيادة الطاقة الإنتاجية مع تعزيز سلامة واستدامة وكفاءة عملياتنا، مما يعزز مكانة أدنوك كواحدة من منتجي الطاقة الأقل تكلفة والأقل كثافة للكربون في العالم.

تشمل التقنيات التي يتم نشرها في حقل (صرب) الأدوات التي طورتها AIQ، شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة في أبو ظبي والتي تقدم حلولا تحويلية لقطاع الطاقة.

تقوم حلول AIQ بمعالجة بيانات DrillRep وOptiDrill من منصات الحفر والآبار في الحقل، مما يعزز كفاءة الحفر وتحسينه.

ومن خلال الاستفادة من تقارير بيانات الحفر اليومية وبيانات مستشعرات منصة الحفر، تدعم تقنية AIQ عمليات الحفر بالرؤى والإجراءات اللازمة لتحسين عملية الحفر.