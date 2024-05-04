حرب الذكاء الاصطناعي بين أوبن إيه آي وغوغل تنتقل إلى محركات البحث

مع تصاعد حرب الذكاء الاصطناعي بين “غوغل جيميني” و”تشات جي بي تي” من “مايكروسوفت“، ظهرت شائعات تشير إلى الكشف في 9 أيار / مايو الجاري من قبل “أوبن إيه آي” عن محرك بحث جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي من “تشات جي بي تي”، مما يمهد الطريق لتحدي هيمنة “غوغل” على محركات البحث، كما كشف موقع androidauthority.

وكان موقع “ذا انفورميشن” قد كشف للمرة الأولى في شهر شباط / فبراير الماضي، أن شركة “أوبن إيه آي” تعمل على تطوير محرك بحث لمنافسة محرك بحث “غوغل”.

وإذا صحت هذه الأخبار، فسيكون ذلك بمثابة استغناء “مايكروسوفت” عن محرك البحث Bing الذي يستخدم الجيل المعزز للاسترجاع (RAG) لتحسين الإجابات عن طريق دمج البيانات من عمليات بحث الويب في استجابات روبوت الدردشة GPT-4.

وسجلت “أوبن إيه آي” شهادات “SSL” لنطاق الويب الجديد search.chatgpt.com. وكما يُشير اسم النطاق، فإن الميزة الجديدة ستُتيح للمستخدمين إمكانية البحث عبر الأنترنت، لتكون – على الأرجح – متاحة فقط لأصحاب الاشتراكات في خطط “بلاس” أو خطط الشركات وفرق العمل.

يشار إلى أن مساعد الذكاء الاصطناعي “كوبايلبت” يُتيح للمستخدمين بالفعل إمكانية البحث عبر الإنترنت، مع عرض نتائج البحث ملخّصة والإشارة إلى مصادر المعلومات المذكورة.

ويعتمد مساعد “كوبايليت” من “مايكروسوفت” على نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها الخاصة بشركة “أوبن إيه آي”، مما يعني أن تلك الخاصية التي ستقدمها الشركة ستكون متشابهة.

ومن أهم الخصائص التي يقدمها البحث اعتماداً على الذكاء الاصطناعي تمكين المستخدمين من الوصول إلى النتائج على نحو سريع، مما يوفر الكثير من الوقت في تصفح المواقع المختلفة التي تظهر في نتائج البحث التقليدية.

ويرى الخبراء أن محرك البحث الجديد من “أوبن إيه آي” قد يجذب المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة بحث مختلفة، خاصةً مع تحسّن تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن شركة “أوبن إيه آي” لم تكشف رسمياً عن أيّ شيء يخصّ تلك الميزة حتى الآن.

ويتوقع أن تكون تلك الميزة منافسة لمحرك البحث الشهير من “غوغل” الذي يسيطر على سوق البحث عبر الإنترنت منذ سنوات، مع أن “غوغل” نفسها بدأت إدماج مزايا الذكاء الاصطناعي بمحرك البحث الخاص بها.