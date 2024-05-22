جي 42 الإماراتية تتعاون مع مايكروسوفت في مشروع بمليار دولار

تتعاون شركة “مايكروسوفت” مع “جي 42“، وهي أكبر شركة إماراتية للذكاء الاصطناعي، لبناء مركز بيانات يعمل بالكهرباء المولدة من الطاقة الحرارية الأرضية في كينيا، حيث ستبلغ قيمة المشروع مليار دولار، ويشكل النواة الأولية لتنفيذ خطة كبيرة تهدف لزيادة قدرة الحوسبة السحابية في شرق أفريقيا على مدار سنوات، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وستقود “جي 42” أولى خطوات الاستثمار عبر بناء المنشأة المطلوبة في مدينة أولكاريا، التي تتمتع بموارد وفيرة من الطاقة الحرارية الأرضية. وتعد هذه الطاقة ميزة كبيرة في قارة أفريقيا التي تعاني من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، كما يمكن أن تدعم جهود “مايكروسوفت” لتحقيق أهدافها المناخية. وستبلغ قدرة المرحلة الأولى للمشروع 100 ميغاوط، ويُتوقع تشغيله خلال عامين تقريباً من الآن.

وسيحتاج المركز، بعد اكتماله، إلى غيغاواط واحدة فقط تقريباً من الكهرباء الوافدة عبر الشبكات، كما قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لشركة “جي 42″، في مقابلة. ولم تذكر الشركات الفترة التي سيستغرقها إكمال المشروع بجميع مراحله أو التكلفة المتوقعة له.

وستستخدم مايكروسوفت قوة الحوسبة السحابية الأولية لإنشاء منطقة شرق إفريقيا لمنتجاتها Azure، مما يعزز قدرة الشركة على بيع خدماتها هناك. وفي الوقت الحالي، يقع أقرب مركز بيانات لشركة مايكروسوفت للعملاء الكينيين على بعد آلاف الأميال في جنوب إفريقيا. وكجزء من الصفقة، وافقت الحكومة الكينية على نقل المزيد من خدماتها إلى السحابة، وهو ما تأمل مايكروسوفت أن يغذي الطلب الإجمالي. وفي نهاية المطاف، سيتعامل مجمع مركز البيانات مع خدمات الذكاء الاصطناعي ويمكن أن يوفر الحوسبة السحابية للدول المجاورة مثل أوغندا ورواندا وتنزانيا.