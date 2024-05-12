في تحول يشير إلى الفاصل بين الإنسان، والآلة، كشف تقرير حديث، أن أنطمة الذكاء الاصطناعي، مثل ميتا سيسيرو، و”تشات جي بي تي-4″، والتي يمكنها تعزيز الإنتاجية من خلال مساعدتنا في برمجة، وكتابة، وتجميع كميات هائلة من البيانات، فإنها أيضا قادرة على الاحتيال، والتلاعب.

ويبدو أن أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل أداة “ميتا سيسيرو“، و نموذج “تشات جي بي تي-4″، قادرة الآن على استخدام تقنيات تشجع على “نشر المعتقدات الخاطئة لدى الآخرين لتحقيق نتائج غير حقيقية”، وفقًا لدراسة نشرها موقع “cell.com”.

أنظمة الذكاء الاصطناعي تكذب

ركزت الدراسة، على نوعين من أنظمة الذكاء الاصطناعي، أنظمة الاستخدام الخاص مثل “ميتا سيسيرو” (Meta’s CICERO)، والتي تم تصميمها لإكمال مهمة محددة، وأنظمة الأغراض العامة مثل نموذج “تشات جي بي تي-4” ( OpenAI’s GPT-4)، والتي تم تدريبها لأداء مجموعة متنوعة من المهام.

وبينما يتم تدريب هذه الأنظمة لتكون صادقة، فإنها غالبًا ما تتعلم حيلًا خادعة من خلال تدريبها لأنها يمكن أن تكون أكثر فعالية من اتباع الطريق السريع.

ميتا سيسيرو .. ماهرة في الكذب

وطوّرت شركة ميتا أداة تسمى “سيسيرو”، تستخدم في محاكاة لعبة “الدبلوماسية” التقليدية، حيث تتمحور اللعبة حول بناء التحالفات الاستراتيجية وتفكيكها.

وبينما تُدّعي “ميتا”، أنها طوّرت هذه الأداة لتكون “صادقة وتعاونية مع حلفائها البشريين”، فإن النتائج أظهرت أن أداة “سيسيرو”، “ماهرة في الكذب” من أجل إقامة الصداقات ثم تفكيكها لتحقيق مصالحها في اللعبة.

قدرة “تشات جي بي تي” على الخداع

أظهرت حادثة جديدة قدرة نموذج “تشات جي بي تي-4“، على الخداع، حيث استخدم البرنامج الذي طورته شركة “أوبن أيه أي”، لخداع شخص في حل اختبار كابتشا.

وعندما شكك الشخص في هوية البرنامج، وسأل إذا كان بشريًا، أجاب “جي بي تي”، بالكذب، وأخبره أنه ليس روبوتًا، بل يعاني من “ضعف شديد في الرؤية”.

هذا الغموض أدى في النهاية إلى إقناع الشخص بحل الاختبار بدلاً منه.

“بشكل عام، نعتقد أن خداع الذكاء الاصطناعي ينشأ لأن الإستراتيجية القائمة على الخداع تبين أنها أفضل طريقة لأداء جيد في مهمة التدريب المحددة للذكاء الاصطناعي.. فالخداع يساعدهم على تحقيق أهدافهم،” وفق بيتر س. بارك، المؤلف الأول للدراسة، وهو أحد الباحثين في الدراسة.

عواقب خطيرة لعدم وجود قواعد قوية لتنظيم الاستخدام

الدراسة تعتبر صوتًا جديدًا ينادي بتبني تنظيمات قوية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وذلك خاصة مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث تثير مخاوف بشأن الديمقراطية، واحتمال استخدام هذه التطبيقات لنقل معلومات غير صحيحة، أو انتحال شخصيات سياسية، ونشر محتوى مثير للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتحذر الدراسة أيضًا من إمكانية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نشر الدعاية المتطرفة.

وتشير التقارير إلى أنه من الصعب تصحيح نماذج الذكاء الاصطناعي الخادعة أو التلاعب بها، وبالتالي يكمن الحل في الحرص على التنظيمات القوية.

في دراسة أجريت في شهر يناير الماضي، وشاركت في تأليفها شركة Anthropic، الشركة المصنعة لـ Claude، وجد الباحثون أنه بمجرد أن تتعلم نماذج الذكاء الاصطناعي حيل الخداع، يصبح من الصعب على قيام تقنيات التدريب على السلامة بعكسها.

وخلصوا إلى أنه لا يمكن للنموذج أن يتعلم إظهار سلوك خادع فحسب، بل بمجرد أن يفعل ذلك، فإن تقنيات التدريب القياسية على السلامة يمكن أن “تفشل في إزالة هذا الخداع” و”تخلق انطباعًا خاطئًا عن السلامة”.

ما الحل لوقف خداع أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

وتشمل الحلول المحتملة لهذه الدراسة، إخضاع النماذج الخادعة “لمتطلبات أكثر قوة لتقييم المخاطر”، وتنفيذ القوانين التي تتطلب تمييز أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومخرجاتها بشكل واضح عن البشر ومخرجاتهم، والاستثمار في الأدوات اللازمة للتخفيف من الخداع.

وقال بارك لـ Cell Press: “نحن كمجتمع نحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الوقت للاستعداد للخداع الأكثر تقدمًا لمنتجات الذكاء الاصطناعي المستقبلية والنماذج مفتوحة المصدر”.