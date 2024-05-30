جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق نموذجًا لغويًا

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركتي “بيتووم” و”LLM360″، عن إطلاق نموذج K2-65B، وهو نموذج لغوي كبير يعتمد على 65 مليار مُعامل.

يمثل هذا النموذج إنجازًا هامًا في مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، حيث يقدم معايير جديدة للشفافية والأداء.

يتميز K2-65B بتوفيره مخططًا شاملاً لدراسة دورة حياة النماذج اللغوية الكبيرة، بما في ذلك تفاصيل الاستنساخ. هذا النهج يعزز جهود المجتمع العلمي نحو تحقيق رؤية الذكاء العام الاصطناعي من خلال توفير نموذج مفتوح المصدر قابل للاستنساخ والتطوير.

يتفوق K2-65B في الأداء على نماذج لغوية كبيرة أخرى في القطاع الخاص، مثل “لاما 270B”، وذلك بفضل تدريبه على 1.4 تريليون وحدة لغوية باستخدام موارد أقل بنسبة 35%. يتميز النموذج بقدرته على منافسة نماذج أكبر في مجالات التفكير الرياضي والمنطقي.

يعد إطلاق K2-65B خطوة مهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز للذكاء الاصطناعي، حيث يعكس التزام الجامعة بتطوير نماذج لغوية كبيرة عالية الأداء وقابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.

وقد خضع K2-65B لتقييمات صارمة في 22 مجالًا مختلفًا، متفوقًا على نماذج أخرى في الرياضيات والبرمجة والطب. يتميز النموذج بشفافيته الكاملة وتوفيره لمجموعات التدريب والتطوير على منصة LLM360، مما يتيح للباحثين والمطورين استنساخ النموذج والتدقيق في مراحل تطويره.

يمثل نموذج K2-65B قفزة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، حيث يوفر للباحثين والمطورين أداة قوية وشفافة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يساهم هذا النموذج في تعزيز الابتكار وتطوير تقنيات جديدة في مجالات متعددة.