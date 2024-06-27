براءة اختراع لجامعة القصيم عن روبوت يعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية

حصلت جامعة القصيم السعودية، على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن ابتكار روبوت متسلسل يتم تشغيلها بالطاقة الكهرومغناطيسية، بدلا من الطرق العادية للتشغيل.

استخدامات روبوت جامعة القصيم

ويمكن استخدام الروبوت، الذي ابتكرته الجامعة، في مختلف القطاعات الطبية والصناعية، وتطبيقات الروبوت، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وضم فريق البحث الحاصل على براءة الاختراع، الدكتور فهد بن ناصر السنيدة، والدكتور عبد الرحمن بن عامر الرميح، والدكتور خالد بن علي الحسون، والدكتور فهد بن ناصر السليم، والدكتور شعبان عبد الراضي محمود، والدكتور عمر حازم سليم.

وذكر الفريق في تقريره، أن الهدف من الحصول على براءة الاختراع، هو “تحويل الاختراعات والأفكار البحثية إلى منتجات محمية ذات عوائد اقتصادية، والمساهمة في رفع تصنيف الجامعة المحلي، والدولي في سجل براءات الاختراع”.

وتعد جامعة القصيم، واحدة من أفضل مؤسسات التعليم العالي في المملكة ولديها قسم هندسة ميكانيكية يركز على الروبوتات.