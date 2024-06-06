أورورا.. ثورة مايكروسوفت في التنبؤ بالطقس لمواجهة تحديات المناخ

طورت شركة مايكروسوفت نموذجًا جديدًا يحمل اسم “أورورا” Aurora، مصممًا لاستخراج رؤى قيمة من مجموعات بيانات الغلاف الجوي الشاملة، وتقديم تنبؤاته بالطقس.

ويتمتع أورورا وفقًا لمايكروسوفت بإمكانية إحداث ثورة في مجال التنبؤات والتخفيف من آثار أحداث تغير المناخ المتزايدة.

وأبرزت الحاجة الملحة إلى التنبؤ الدقيق في مواجهة التحديات المتزايدة لتغير المناخ، إلى تطوير إداة ذكاء اصطناعي خاصة في هذا المجال.

وقامت مايكروسوفت بتدريب نموذج أورورا على أكثر من مليون ساعة من عمليات محاكاة الطقس والمناخ، مما مكنه من تطوير فهم شامل لديناميكيات الغلاف الجوي المعقدة.

ويسمح هذا التدريب المكثف للنموذج بالتفوق في مهام التنبؤ المختلفة، حتى في المناطق ذات البيانات المحدودة أو الظروف الجوية القاسية.

ويعمل أورورا بدقة مكانية عالية تصل إلى 0.1 درجة، أي حوالي 11 كيلومترًا عند خط الاستواء، مما يمكنه من التقاط تفاصيل دقيقة للعمليات الجوية.

ويوفر هذا المستوى من الدقة تفاصيل غير مسبوقة في التنبؤات التشغيلية، مع تقليل التكاليف الحسابية مقارنة بالأنظمة التقليدية.