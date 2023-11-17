توقف مؤقت لاشتراكات GPT-4

أعلنت شركة OpenAI أنها ستوقف مؤقتًا المستخدمين الجدد من التسجيل في خدمة ChatGPT Plus المدفوعة الخاصة بها، وذلك بسبب “الطلب الهائل” بعد الإطلاق الأخير لطراز GPT-4 Turbo.

وفي الأسبوع الماضي، في مؤتمر الشركة الأول للمطورين المسمى OpenAI DevDay، كشفت عن نماذج اللغة Turbo الأحدث والأرخص سعرًا إلى جانب GPTs المخصصة – وهي ميزة جديدة تسمح للمستخدمين الذين يدفعون اشتراكات ثابتة بإنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بهم.

ويستخدم مئات الملايين برامج الشركة حول العالم بالإضافة إلى المؤسسات والشركات، بحسب ما نشر موقع “تيك كو”.

كم كلفة الاشتراك في GPT-4

وتصل قيمة الاشتراك للنسخة المدفوعة من روبوت الدردشة الشهير للغاية من، ChatGPT. تكلفته 20 دولارًا شهريًا .

وفي منشور عبر منصة “إكس” تمت مشاركته هذا الأسبوع، قال سام ألتيمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إن الإيقاف المؤقت في التسجيل كان لضمان عدم تأثر تجربة المستخدم وزيادة الطلب من أجل ضمان تجربة مميزة للجميع.