اطلاق باقة Enterprise AI Suite لتعزيز قيمة الأعمال بواسطة الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “بريسايت“، المتخصصة في مجال تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق باقة Enterprise AI Suite التي تضم منتجين مبتكرين هما Presight Vitruvian وPresight Connect، المصممين خصيصًا لتعزيز قيمة الأعمال من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتستند الباقة الجديدة على تقنيات تعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتحليلات التنبؤية، ونماذج اللغة الكبيرة، والذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتتميز بإمكانية دمجها مع تقنيات الشركة الحالية، وتوفير خيارات نشر مرنة داخل الشركة، وعلى السحابة، أو حتى بشكل معزول لضمان أعلى مستويات الأمان.

وتعد Presight Vitruvian منصة ذكاء اصطناعي متكاملة تعمل داخل مقر الشركة، وتتميز بقدرتها على إدارة كميات هائلة من المعلومات، والتعلم من بيانات الشركة الموثوقة، وتقديم رؤى تجارية عميقة ووجهات نظر جديدة. وتمكن الشركات من جميع الأحجام من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة لفهم أعمالها بسهولة في مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام والقطاعات.

في حين يعتبر Presight Connect، مساعد ذكاء اصطناعي قائم على السحابة، يتم استضافته في الإمارات العربية المتحدة، ويمكن تفعيله على الفور لأي شركة. ويوفر هذا المساعد إطارًا تعاونياً فريداً يجمع بين البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ويتصل بسلاسة بأنظمة SaaS وتطبيقات الأعمال ذات المعايير العالمية لتقديم رؤى دقيقة للأعمال.