تشات جي بي تي يكوّن ذاكرة رقمية للمحادثات السابقة

كان أبرز عيوب التعامل مع برامج المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يكمن في إعادة ضبط جميع البيانات فور انتهاء المحادثة. هذا يعني عدم تذكر البرنامج بما في ذلك تشات جي بي تي لهويتك أو استفساراتك السابقة.

صُممت هذه القيود لأسباب تتعلق بالخصوصية، إلا أنها تعرقل تطور التقنية لتصبح مساعداً رقمياً فعلياً قادرًا على تقديم المساعدة.

وتعتزم شركة OpenAI حاليًا إلى معالجة هذه المشكلة وإضافة ميزة الذاكرة إلى برنامج تشات جي بي تي. سيسمح هذا التطوير بتمكين الروبوت (bot) من تذكر التفاصيل الشخصية الهامة من المحادثات السابقة لتطبيقها على الاستفسارات الحالية.

آلية عمل الذاكرة الرقمية لـ تشات جي بي تي

يمكن إخبار تشات جي بي تي بتذكر بيانات محددة؛ كحساسية طفلك مثلًا تجاه الفول السوداني، أو أسلوب التوقيع المفضل لديك في رسائل البريد الإلكتروني. سيخزن النظام هذه المعلومات تلقائياً حسب الطلب ويطبقها في المحادثات والمهام المستقبلية.

علاوة على ذلك، سيقوم النظام باكتساب المعرفة مع مرور الوقت وتخزين البيانات تلقائياً عبر تتبع استفساراتك. يرمي هذا لتطوير قدرات الروبوت وجعله أكثر انسجاماً مع احتياجاتك المحددة.

التحكم في الخصوصية

سيتمتع كل روبوت تشات جي بي تي مخصص بذاكرته الفريدة. تضرب شركة OpenAI مثالًا ببرنامج Books GPT وقدرته على تذكر الكتب التي قرأتها والأنواع الأدبية المفضلة لديك. كما أن متجر GPT Store غني ببرامج المحادثة المتميزة التي ستستفيد من ميزة الذاكرة بشكل واضح.

هذا لا يختلف كثيراً عن آلية عمل الإنترنت الحالية؛ إذ تخزن التطبيقات ومواقع الويب والشبكات الاجتماعية البيانات الشخصية التي تستخدم لتطوير ملف تعريف فريد للمستخدم بغرض تصميم خوارزميات مخصصة. إلا أن هناك مخاوف جدية تتعلق بالخصوصية حيال الطريقة المعتادة لهذه العمليات، وهذه المخاوف تمتد لتشمل ميزة الذاكرة الجديدة.

حرصاً على خصوصية المستخدمين، تؤكد OpenAI إمكانية التحكم بذاكرة ChatGPT. كما تم تدريب النظام ليتجنب تخزين مواضيع معينة كالمعلومات الصحية. يمكنك كذلك إصدار أمر للروبوت لينسى معلومة ما، أو استخدام علامة تبويب “إدارة الذاكرة” في الإعدادات لإجراء تعديلات تفصيلية. ويمكن إيقاف تشغيل الميزة بالكامل لتفادي أي قلق محتمل.

الجدير بالذكر أن الخدمة لا تزال قيد التجربة حالياً وستتوفر لمجموعة محدودة من مستخدمي ChatGPT (المجاني و Plus) خلال هذا الأسبوع، على أن تصدر الشركة خططاً لإطلاق أوسع للميزة مستقبلاً.