بين الإشادة والتهديد بمنع أيفون، هل ستفوز رؤية أبل في الذكاء الاصطناعي؟

تباينت ردود الفعل الأولية على ما قدمته شركة أبل أمس من رؤيتها لطريقة تكامل الذكاء الاصطناعي في منتجاتها باسم أبل انتلجنس (Apple Intelligence)، وفيما تأرجح سعر سهمها بانتظار خلاصات المحللين لما كشفته الشركة، سارع إيلون ماسك يوم الاثنين، لمهاجمة أبل واصفًا الصفقة الجديدة لعملاق التكنولوجيا مع OpenAI بأنها خطر أمني في حال كان التكامل على مستوى شامل لنظام التشغيل، وذلك وتصعيد نزاعاته الطويلة الأمد مع الشركتين، وهدد بمنع أجهزة أيفون في شركاته معترضا على صفقة الذكاء الاصطناعي تلك، فيما استحسن الكثير من المطورين ما قدمته الشركة لطريقة عمل الذكاء الاصطناعي لديها.

إذ عرضت أبل عدة مستويات متعددة لتكامل الذكاء الاصطناعي، ولا يتم إرسال بياناتك خارج الجهاز عبر الإنترنت إلا بعد موافقتك على إرسالها للسحابة، وبذلك نجد أن الأسلوب الداخلي الأول تتم فيه المعالجة بالذكاء الاصطناعي داخليا ضمن الجهاز، والثاني يتم نقل بعض البيانات التي تستدعي حوسبة أكبر لمعالجتها في السحابة (Apple Cloud ) والأسلوب الثالث هو إرسال بعض البيانات لشركة أوبن إي آي أي (أجهزة openAI) لمعالجة متطلبات الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT. هذا الوضوح يحسب لشركة أبل ويتوقع أن تلتزم بهذا الوعد.

وبحسب رؤية أبل التي عرضتها لطريقة تكامل الذكاء الاصطناعي مع منتجاتها بذات السوية، يتضح أنها أمسكت بناصية الذكاء الاصطناعي بطريقة موحدة حيث يكسب الجانب الشخصي في هذه المعادلة مع وضع الشركة كل بياناتك وحياتك الرقمية بين يديك سواء كانت من الصور والمراسلات والنصوص وغيرها. وستصبح هذه الطريقة التي تعتمد على السحابة الخاصة، والتكامل مع التطبيقات، ناظما لتنفيذ الأعمال الروتينية من سيري، وستتسق كل الإجراءات لتتم بناءً على السياق المطلوب من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل مثل إعداد التقويم والحجوزات أو السؤال عن رحلة أو تذاكر السفر، لتصبح أدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة جدًا وتوفر الوقت فعلا. فهذا المستوى من الذكاء الشخصي يتحقق في رؤية آبل بقوة لتبرز فائدة جذب المستهلكين إلى نظامها البيئي المتكامل.

وخلاصة القول فإن سجل أبل يجعل الكثيرين يثقون بحرصها على الخصوصية واحترامها عند استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن هل ستثق بقيام شركات أخرى تكدس كل بياناتك كي تستخدم الذكاء الاصطناعي،وتخزنها عبر السحاب في أجهزة خادم بعيدة لتكون معرضة للتسريب أو الاستغلال غير المقبول، وهو أمر استفحل لدى شركات مثل غوغل ومايكروسوفت وفيسبوك.