بـ 100 مليار دولار، سوفت بنك ستنافس إنفيديا على تصنيع شرائح للذكاء الاصطناعي

ارتفعت أسهم سوفت بنك عقب الكشف عن سعي ماسايوشي سون رئيس مجلس إدارة من مجموعة سوفت بنك لمضاعفة جهوده في قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي، وذكرت تقارير صحفية أنه يجمع حاليا تمويلا من 100 مليار دولار لبناء مشروع جديد من شأنه أن يتنافس مع أمثال إنفيديا Nvidia في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي بحسب بلومبرغ.

سيتعاون المشروع الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي Izanagi، مع شركة المعالجات أرم Arm، وهي شركة تصميم الشرائح الالكترونية التي طرحت سوفت بنك أسهمها كشركة عامة العام الماضي.

لا تزال سوفت بنك تمتلك حوالي 90٪ من أسهم أرم باتباع نفس قواعد اللعبة التي استخدمتها سوفت بنك عند تمويل صناديقها الاستثمارية الضخمة فجن Vision Fund، وذكر التقرير إنها تخطط للاستفادة من المستثمرين المؤسسيين في الشرق الأوسط مقابل حوالي 70 مليار دولار من المبلغ البالغ 100 مليار دولار.

وستقدم سوفت بنك نفسها المبلغ المتبقي البالغ 30 مليار دولار. تهيمن إنفيديا حاليًا على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي من خلال شرائح GPU الخاصة بها. ولكن مع توقع نمو الحاجة إلى معالجات الذكاء الاصطناعي – ومع وجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين الكفاءة والتكلفة – هناك فرصة واضحة للآخرين للتنافس مع البدائل، سواء كانت وحدات معالجة رسوميات متماثلة أو أساليب جديدة إلى وحدات معالجة الرسومات أو نهج معالجة مختلف تمامًا.

يذكر أن شركة «آلات» السعودية للصناعات المتقدمة، التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، أعلنت هذا الأسبوع عن صفقات، بما في ذلك شراكة مع مجموعة «سوفت بنك»، والتي تهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية وتصنيعية. وستستثمر شركتا «آلات» و«سوفت بنك» ما يصل إلى 150 مليون دولار، لإنشاء مركز تصنيع وهندسة مؤتمت بالكامل في الرياض، بحسب بيان. وسيقوم المشروع بتصنيع روبوتات صناعية تعتمد على الملكية الفكرية التي طورتها «سوفت بنك»، والشركات التابعة لها، ومن المقرر افتتاح أول مصنع لها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.