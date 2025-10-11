برنامج سعودي لتأهيل 50 ألف شخصاً بمجال الذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية برنامج “مستقبلي” بالشراكة مع شركة أوراكل Oracle والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل 50 ألف مواطن ومواطنة بمهارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الأكثر طلباً في سوق العمل المستقبلي.

ويأتي البرنامج، بحسب وكالة الأنباء السعودية، امتداداً لجهود الوزارة في دعم رحلة الانتقال إلى العصر الذكي، وتمكين أبناء وبنات الوطن من التعلم الإلكتروني وتطوير قدراتهم في مجالات التقنية، بما يعزز توطين الكفاءات الرقمية ويتيح فرصاً متكافئة لجميع شرائح المجتمع من مختلف المراحل التعليمية والمهنية.

وتُعد المبادرة متاحة لجميع الأعمار والفئات، وتشمل 23 مساراً تدريبياً بإجمالي 300 ساعة تدريبية، تقدم من خلالها شهادات احترافية معتمدة عند استكمال المتطلبات، وتغطي مجموعة واسعة من التخصصات التقنية، تشمل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإدارة قواعد البيانات، وتطبيقات Oracle، وغيرها من المهارات الرقمية الحيوية.

ويركز البرنامج على تمكين حديثي التخرج والموظفين والكوادر النسائية، عبر برامج تدريبية نوعية تسهم في صقل المهارات الرقمية وتعزيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد رقمي مزدهر قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي في Oracle لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ليونردو دال ساسو، أن الشراكة مع الوزارة والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني تمثل خطوة محورية لتسريع بناء القدرات الوطنية في التقنيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الكوادر السعودية عالمياً.

ودعت الوزارة المهتمين إلى التسجيل في البرنامج عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX من خلال الرابط: https://forms.nelc.gov.sa/ar/mostaqbali.