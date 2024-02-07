مكالمة بايدن المزيفة تثير المخاوف من الذكاء الاصطناعي

قال المدعي العام لولاية نيو هامبشاير الأمريكية إن المكالمات الآلية المزيفة التي استخدمت صوت الرئيس بايدن لتثبيط التصويت في الانتخابات التمهيدية بالولاية الشهر الماضي تم إرجاعها إلى شركات في تكساس.

يمثل هذا الحادث أبرز استخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2024 حتى الآن.

هناك قلق متزايد من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتضخيم الجهود الرامية إلى قمع الأصوات والتشهير بالمرشحين والتحريض على العنف أثناء الانتخابات في الولايات المتحدة وخارجها.

قبل الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، والتي فاز بها بايدن، قال صوت تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يزعم أنه الرئيس في مكالمات آلية أنه من الأفضل إنفاق الأصوات في نوفمبر/تشرين وأن التصويت الأولي ساعد ترامب.

وفقا لـ”أكسيوس”، ذكر مكتب المدعي العام في نيو هامبشاير أن مصادر المكالمات في بيان له هي شركة لايف ومقرها تكساس وشخص يدعى والتر مونك، الذي تم تحديده على أنه يدير الشركة.

وأضاف البيان: “لقد حددت عمليات التتبع أيضا أن مزود الخدمة الصوتية الأصلي للعديد من هذه المكالمات هو شركة Lingo Telecom ومقرها تكساس”. “بعد أن تم إبلاغ Lingo Telecom بأن هذه المكالمات قيد التحقيق، قامت Lingo Telecom بتعليق خدماتها لشركة Life Corporation.”

انضمت لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى وحدة قانون الانتخابات بالولاية في إرسال خطاب وقف إلى Life Corp.

أرسلت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أيضا خطاب وقف إلى Lingo Telecom، والتي “يُزعم أنها أنشأت حركة مرور robocall باستخدام استنساخ الصوت الناتج عن الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة للناخبين قبل الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير”، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة.

بشكل منفصل، كتب أكثر من 50 مدعيا عاما من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى شركة Life Corp ومالكها ومديريها التنفيذيين كجزء من فريق العمل الوطني لمكافحة Robocall Multistate Litigation على مستوى البلاد، يحذرونهم من الوقف الفوري لأي حركة مكالمات غير قانونية أو خطر اكتشاف انتهاك لقوانين حماية المستهلك.

قال متحدث باسم Lingo Telecom لـ Politico إن الشركة “تصرفت على الفور” بعد تنبيهها إلى المشكلة وأجرت تحقيقا في المكالمات لمساعدة فريق عمل التقاضي لمكافحة Robocall.

وأضاف البيان: “في نفس اليوم الذي اتصلت فيه فرقة العمل بنا، حددنا بسرعة الحساب المتورط وأوقفناه، وسنواصل التعاون مع المحققين الفيدراليين ومحققي الولاية للتوصل إلى حل لهذا الأمر”.

وأوضحت: “تظل Lingo ملتزمة بدعم أعلى معايير خدمة العملاء بما يتوافق مع جميع التزاماتها التنظيمية”.

قال المدعي العام لولاية نيو هامبشاير جون فورميلا في بيان: “إن ضمان ثقة الجمهور في العملية الانتخابية أمر حيوي”.

وقال فورميلا: “التسجيلات التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي والمستخدمة لخداع الناخبين لديها القدرة على أن يكون لها آثار مدمرة على العملية الانتخابية الديمقراطية”.

وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، جيسيكا روزنورسيل، في بيان لها، إن المستهلكين “يستحقون معرفة أن الشخص الموجود على الطرف الآخر من الخط هو بالضبط من يزعمون”.

وأضافت: “لهذا السبب نعمل بشكل وثيق مع المدعين العامين بالولاية في جميع أنحاء البلاد لمكافحة استخدام تقنية استنساخ الصوت في المكالمات الآلية المستخدمة لتضليل الناخبين واستهداف ضحايا الاحتيال غير المتعمدين”.