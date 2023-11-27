الوظائف الشاغرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي تتجاوز 10000 في 2023

ساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في خلق 10113 وظيفة جديدة في عام كان يعتبر كئيباً للغاية بالنسبة لقطاع التكنولوجيا، كما أورد موقع “بزنس إنسايدر” وفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة الأبحاث “لايت كاست” Lightcast التي حللت الوظائف الشاغرة عبر لوحات الوظائف مثل “إنديد” Indeed ومواقع الشركة.

وقالت ليلى أوكين، كبيرة الاقتصاديين في “لايت كاست”، لموقع “إنسايدر” عبر البريد الإلكتروني، إن الوظائف الشاغرة جاءت من مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا التي تطور منصات الذكاء الاصطناعي والتعليم الخاصة بها والتي ترغب في تجربة التكنولوجيا.

وارتفعت إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 1848% في عام 2023، حيث تعمل الشركات على تطوير تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي، وفقًا لتحليل سوق العمل من “لايت كاست”.

وفي عام 2022، لم يكن هناك سوى 519 وظيفة شاغرة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما تظهر بيانات “لايت كاست”. ومنذ ظهور “تشات جي بي تي” لأول مرة في كانون الأول / ديسمبر 2022 وحتى الآن في عام 2023، كان هناك 10113 إعلاناً عن وظائف متعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بزيادة قدرها 1848%، وكان هناك أكثر من 385000 إعلان لجميع وظائف الذكاء الاصطناعي حتى الآن في عام 2023.

وكان الطلب كبيراً على علماء البيانات ومهندسي التعلم الآلي ضمن الوظائف الشاغرة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت كين: “لقد فوجئنا برؤية انتشار مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدية المطلوبة في الوظائف التي لا تعمل على تطوير هذه التقنيات. ويشير هذا إلى أن العمال وأصحاب العمل يقومون بالفعل بتعديل احتياجات عملهم وطرق العمل لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة”.

وفي ما يلي الشركات التسع التي تستأثر بمعظم إعلانات الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في الفترة من أيلول / سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، وفقاً لـ “لايت كاست”:

تشيغ (منصة التعليم) : 377 وظيفة.

ميتا : 330 وظيفة.

كابيتال وان: 305 وظائف.

مركز باسيفيك نورث وست الوطني للأبحاث: 273 وظيفة.

أمازون: 181 وظيفة.

أكسنتشر: 168 وظيفة.

إنفيديا: 162 وظيفة.

سكايل إيه آي: 153 وظيفة.

كورنرستون أون ديماند: 119 وظيفة.