فريق التحرير by فريق التحرير

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المعمر لأنظمة المعلومات السعودية تستثمر في “أنتروبيك” للذكاء الاصطناعي

خصصت شركة المعمر لأنظمة المعلومات مبلغ 40 مليون ريال لتكوين محفظة استثمارية من خلال التمويل الذاتي للاستثمار في الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي اس) في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” أنها قامت باستثمار مبلغ (5) ملايين دولار أمريكي في شركة “أنتروبيك”.

ويعد هذا الاستثمار جزءاً من جولة تمويل السلسلة “دي” من (أنتروبيك) بتقييم ما قبل النقد بقيمة (15) مليار دولار أمريكي (56 مليار ريال سعودي). وتم تقديم المشورة بشأن الصفقة من قبل شركة Decisive Capital Management، جنيف، سويسرا.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات قد أعلنت بتاريخ 1445/06/29 الموافق 11/01/2024 عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تخصيص مبلغ 40 مليون ريال لغرض تكوين محفظة استثمارية من خلال التمويل الذاتي للاستثمار في الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال الواعد.

وأفادت بأن الكثير من المحللين يعتبرون شركة “أنتروبيك” من الشركات الرائدة في مجال نموذج اللغة الكبير، حيث تجسد الخبرة والابتكار في معالجة اللغات المتقدمة. وتحظى الشركة بدعم كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...