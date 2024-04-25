القرين الرقمي، سينثيا التابعة لإنفيديا تطلق خدماتها لتؤأمة البشر رقميا

أعلنت شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي خدمة القرين الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكشفت شركة سينثيا Synthesia يوم الخميس عن إطلاق خدمة القرين القادر على التعبير “Expressive Avatars” – وهي صور رمزية رقمية تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكنها نقل المشاعر الإنسانية بما في ذلك السعادة والحزن والإحباط. ويمكن توليد القرين من صور وفيديو للشخص لقاء رسم شهري.

وجمعت شركة Synthesia، المدعومة من شركة إنفيديا Nvidia الأمريكية لصناعة الرقائق، 90 مليون دولار من المستثمرين العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي مليار دولار.

تقول الشركة إنها تطلق اليوم جيلًا جديدًا من الخدمات، وهو أول جيل يستفيد من أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو أكثر واقعية وتعبيرًا من أي شيء سبق رأيته. على الرغم من أن إصدار اليوم يعني أن أي شخص تقريبًا سيكون قادرًا الآن على عمل نسخة رقمية مزدوجة.

وتعتمد الشركة أحيانا على استوديو مجهز جيدا في شرق لندن، لتحسين عملية جمع البيانات – أي التقاط ملامح الوجهي والوسلوكيات وغير ذلك الكثير – مثلما يفعل عادةً مع الممثلين وزبائن سينثيا بحسب تقرير من إم أي تي.

ولفت التقرير إلى أهمية نوع الملابس والألوان التي تبدو جيدة أمام الكاميرا كي تتسق من لقطة إلى أخرى. وقالت الشركة إن “الصور الرمزية التعبيرية” الخاصة بها يمكنها طمس الخطوط الفاصلة بين العالم الافتراضي والشخصيات الحقيقية. وتقدم الشركة اشتراكات تبدأ من 22 دولار بالشهر واشتراك خاص للشركات الكبيرة.

وعرضت الشركة كيف تكفي ثلاثة أسطر من النص لإدخالها في منصتها لينطق الأفاتار أو القرين الرقمي قائلا – “أنا سعيد. أنا حزينة. أنا محبط” – بأسلوب جياش من العواطف المعبرة.

تقول الشركة إن خدماتها التكنولوجية تستخدم من قبل أكثر من 55 ألف شركة، بما في ذلك نصف الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 100، لإنشاء صور رمزية رقمية للعروض التقديمية للشركات ومقاطع الفيديو التدريبية.

وترد الشركة على قضايا الخصوصية والمخاوف من إساءة الاستخدام بأنها تقيد الناشرين المسجلين لديها وتشرف على ما يتم توليده منها. تطلب الشركة أيضًا من جميع زبائنها الجدد الخضوع لعملية تعريف مشابهة لما تقوم به البنوك “اعرف عميلك” الشاملة، مما يساعد على منع التجاوزات لاستخدام الخدمة لأغراض مضللة أو مشبوهة.



