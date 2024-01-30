الصين توافق على 40 نموذج من الذكاء الاصطناعي للاستخدام العام

أعلنت الحكومة الصينية أنها وافقت على استخدام 40 نموذجًا من الذكاء الاصطناعي للجمهور في الأشهر الستة الأولى منذ أن بدأت عمليات الموافقة، في إشارة إلى سعي البلاد للحاق بالولايات المتحدة في هذا المجال.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وسائل إعلام صينية أن الهيئات التنظيمية الصينية منحت موافقات لإجمالي 14 نموذجًا لغويًا كبيرًا (LLM) للاستخدام العام الأسبوع الماضي، وتمثل هذه الدفعة الرابعة من الموافقات التي منحتها الصين، والتي تشمل شركة Xiaomi Corp و 4Paradigm و 01.AI.

وتشمل النماذج التي وافقت الصين عليها مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك:

التعرف على الوجه

الترجمة الآلية

الذكاء الاصطناعي المخصص

ووافقت الصين على الدفعة الأولى من نماذج الذكاء الاصطناعي في آب/أغسطس الماضي بعد وقت قصير من اعتماد عملية الموافقة.

وكانت شركة “ByteDance” من بين الشركات الأولى في الصين التي حصلت على الموافقات.

ثمّ منحت الهيئات التنظيمية الصينية دفعتين أخريين من الموافقات في كلّ من تشرين الثاني/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر، قبل إعطاء الضوء الأخضر لمجموعة أخرى هذا الشهر.

وفي حين أنّ الحكومة لم تكشف عن القائمة الدقيقة للشركات المعتمدة، كشفت وسائل إعلام محلية أنّه تمّت الموافقة على أكثر من 40 نموذجًا للذكاء الاصطناعي.

ويذكر أنّ الشركات الصينية سارعت إلى تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي منذ أن اجتاح برنامج الدردشة الآلي “شات جي بي تي” التابع لشركة “OpenAI” العالم في عام 2022.