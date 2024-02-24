فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تتطلع لقيادة الذكاء الاصطناعي عالمياً

المملكة تخطط لأن تصبح مركزا أساسيا للذكاء الاصطناعي حول العالم خارج الولايات المتحدة حيث يحتاج الذكاء الاصطناعي للطاقة بهدف تطويره

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت الجلسات الحوارية في قمة “الأولوية” التابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، الكشف عن الخطط المستقبلية للمملكة العربية السعودية، للوصول إلى المقدمة عالمياً.

حيث أظهر ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اهتمام السعودية البالغ بعدة قطاعات أساسية، من بينها الاستدامة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات.

وأكد أن المملكة قادرة على أن تصبح مركزاً عالمياً أساسياً للذكاء الاصطناعي والصناعات المرتبطة به، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك العديد من المزايا التنافسية لتحقيق هذا الهدف، وبينها ريادتها في مواردالطاقة النظيفة ووجود الإرادة السياسية والقدرات التمويلية والكفاءات البشرية.

كما كشف خلال مشاركته في جلسة حوارية لقمة “الأولوية”، عن أرقام الاسثتمارات، موضحا نسبة الاستثمارات المحلية التي تبلغ 70% من إجمالي استثمارات الصندوق العامة السعودي، مع تراجع نسبة الاستثمارات الدولية إلى أقل من 25%، حيث انخفضت من 30% في الفترة السابقة.

وإن قيمة الاستثمارات الخارجية تزداد رغم الانخفاض في النسبة، حيث بلغ الأثر الاقتصادي للاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة ما يقارب 100 مليار دولار منذ عام 2017، مع تركيز أكثر من 40% من الاستثمارات الأجنبية في السوق الأميركية.

وبخصوص الاستثمارات المحلية، أشار الرميان إلى أن الصندوق يهدف إلى تحقيق عائد داخلي لا يقل عن 7.5% في مشاريعه، مع التركيز على تحقيق أثر مستدام للاقتصاد السعودي تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وأضاف أن الصندوق يستثمر بين 30 و50 مليار دولار سنويا حتى عام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الاستثمارات إلى 70 مليار دولار سنويا حتى عام 2030.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...