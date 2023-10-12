السعودية تستعين بالأقمار الصناعية لمراقبة تقدّم المشاريع

أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” مُذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ لتعزيز التعاون في مجال توفير الحلول التقنية المُتطورة، بما فيها الصور الفضائية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، وأنظمة تحديد المواقع، والاستفادة من صور الأقمار الصناعية؛ لمراقبة تقدّم المشاريع.





ووقَّع المُذكرة رئيس “كاكست” الدكتور منير الدسوقي، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان، بحضور عددٍ من مسؤولي الجهتين.





وستُقدّم “كاكست” بموجب مُذكرة التفاهم الدعم العلمي والتقني للأبحاث والدراسات التي تتبناها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أو التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، وتنفيذ المشاريع الوطنية؛ بهدف تحقيق مُتطلبات التنمية كونها تُمثل المُختبر الوطني بالمملكة، وتمتلك خبرات علمية وبنية تحتية مُتكاملة.





وستُسهم الشراكة بين “كاكست” و”كفاءة الإنفاق” في تشجيع التعاون للاستفادة من مُخرجات المعاهد والمراكز البحثية في أتمتة آليات رفع كفاءة الإنفاق وتطويرها، وجعلها أكثر أماناً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وإيجاد آليات وحلول تقنية مُبتكرة؛ لزيادة كفاءة الإنفاق.