أطلقت المملكة العربية السعودية مركزا للذكاء الاصطناعي في الإعلام، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

المركز الذي يُعنى بتحقيق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلام، تم تدشينه خلال حفل افتتاح المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة، في الرياض، من قبل وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، و رئيس لهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، في خطوة هامة نحو تعزيز دور المملكة كواحدة من رواد التقنية والابتكار في مجال الإعلام والذكاء الاصطناعي، و تطوير القطاع الإعلامي واستثمار التقنيات المتقدمة لخدمة المجتمع وتطوير الاقتصاد الوطني.



المركز يهدف استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الإعلام بمختلف وسائله، وتوفير بيئة تنافسية في سوق القطاع الإعلامي، ورفع مستوى الممارسة الإعلامية.



كما تم إطلاق “معسكر مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلام”، الذي يهدف إلى رفع مستوى مهارات الإعلاميين في مجال الذكاء الاصطناعي وتزويدهم بالمعارف اللازمة لاستخدام هذه التقنيات بشكل متقدم في صناعة المحتوى الإعلامي.



وسيعمل مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الإعلام، على متابعة انعكاسات تقنيات البيانات الذكاء الاصطناعي على الإعلام , وتفعيل استخداماتها بشكل يخدم رسالة المملكة الإعلامية، وبناء مؤشرات تكفل استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة في الإعلام، والتعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي، بما ينعكس إيجابًا على دعم مهام وسائل الإعلام، إضافة إلى تشجيع المشروعات المشتركة بين الجامعات والشركات التقنية للبحث في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم الأهداف الإستراتيجية لترسيخ مكانة المملكة كونها دولة مؤثرة في العالم من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.



كما سيتابع مركز التميز آخر تطورات استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في العالم، ودعم قطاع الإعلام بتوجهات هذه التقنيات المستقبلية وانعكاساتها على طبيعة الممارسة الإعلامية؛ ليتمكن الإعلامي السعودي من القيام برسالته الوطنية على أكمل وجه عبر توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في الإعلام بمختلف وسائله المرئية والمقروءة والمسموعة، بما يضمن مواكبة التطور التقني المستمر لوسائل الإعلام المحلية.

وزير الإعلام ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" يطلقان مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الإعلام، ومعسكر مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال #المنتدى_السعودي_للإعلام. pic.twitter.com/Pgoh41t7QR — وزارة الإعلام (@media_ksa) February 20, 2024