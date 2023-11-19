Open AI… مايكروسوفت تضغط لاستعادة سام ألتمان

وفقًا لمصادر مطلعة، يبدو أن أكبر المستثمرين في Open AI يضغطون على الشركة لاستعادة سام ألتمان في منصب الرئيس التنفيذي بعد قرار مجلس الإدارة المفاجئ بإقالته يوم الجمعة.

شركة مايكروسوفت، المستثمر الرئيسي في الشركة بحصة تفوق الـ 10 مليارات دولار، تعاونت مع مستثمرين آخرين بما في ذلك Thrive Capital وTiger Global Management لإعادة ألتمان، بحسب المصادر التي تحدثت لوكالة بلومبرغ وطلبت عدك الكشف عن هويتها.

في إطار الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الإدارة التنفيذية، يواجه المستثمرون ضغوطًا لاستبدال المجلس الحالي. وعلى الرغم من تردد بعض المديرين في تقديم استقالاتهم، لا تزال هناك افتراضات بشأن اتخاذ هذه الخطوة، وفقًا للمصادر. إذا تقدم المجلس بالاستقالة، سيقوم المستثمرون بمراجعة قائمة محتملة من المديرين الجدد، ومن بينهم يتم ذكر بريت تايلور، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Salesforce Inc. كمرشح محتمل.

انتقادات حادة لـ Open AI

تتعرض الإدارة التنفيذية لشركة Open AI لانتقادات حادة، بسبب قرارها غير المتوقع بإقالة ألتمان. على مدار السنوات، عمل التمان جاهدًا لتحويل الشركة من هيئة غير ربحية إلى شركة تجارية ناجحة. وقد كان الدافع وراء ذلك تطوير أدوات جديدة تغير طريقة إنجاز الناس لمهامهم، بدءًا من الواجبات المدرسية وصولاً إلى البرمجة، وبالتالي فإن قرار إقالته لم يتلق قبولًا جيدًا من قبل الشركات التي دعمت Open AI.

Thrive، الذي كان من المتوقع أن تقدم عرض شراء أسهم الموظفين، لم تحول الأموال بعد، وقد قالت الشركة بوضوح لـ OpenAI أن رحيل Altman سيؤثر في سير العملية. تعمل Thrive، أكبر مستثمر في OpenAI بعد مايكروسوفت، على إعادة كل من ألتمان وغريغ بروكمان، الرئيس التنفيذي الذي استقال يوم الجمعة احتجاجًا.

وفقاً لمصادر بلومبرغ، ألتمان يفتح الباب للعودة إلى الشركة، ومع ذلك، أوضحوا أنه إذا عاد فعلاً، فسيُطلب تغييرات في نهج إدارة الشركة.

ممثلو OpenAI في سان فرانسيسكو وMicrosoft في ريدموند قرروا عدم التعليق. Thrive وTiger Global أيضًا رفضت التعليق. لم يتم الرد على طلب التعليق من قبل تايلور.

توجّه عدد كبير من الموظفين، بما فيهم المؤسس السابق لشركة Open AI جريج بروكمان، إلى الاستقالة كاحتجاج على إقالة ألتمان. ويتوقع أن تستمر موجة الاستقالات.