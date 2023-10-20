ماهو تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني

سيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في مستقبل الأمن السيبراني، حيث سيوفر حلولًا استباقية لاكتشاف التهديدات ومعالجتها، ومن المهم على الأفراد والشركات والحكومات أن يكونوا على دراية بالتطورات الجديدة في مجال الأمن السيبراني، وأن يتخذوا الخطوات اللازمة لحماية أنظمتهم من الهجمات الإلكترونية، ويجيب د.معتز بن علي، نائب أول للرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى وروسيا وأفريقيا، على استفسارات أريبيان بزنس.

ما هو تأثير ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأمن السيبراني؟

تتصاعد أهمية الذكاء الاصطناعي ليشكل ركيزة أساسية في استراتيجيات الأمن السيبراني، ويبرز الدور المهم لهذا التطور في تعزيز التحول الرقمي المتسارع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتساهم إمكانات التعرف على الأنماط وتحليلات البيانات بالوقت الفعلي التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في تزويد إجراءات الأمن السيبراني بآليات دفاع تفاعلية أو استباقية، والتي بدورها تكتسب أهمية متزايدة. وأشارت شركة ماركيتس آند ماركيتس إلى أن قيمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأمن السيبراني بلغت 22.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 60.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مما يعكس الدور المحوري الذي ستلعبه حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة في مستقبل الدفاع السيبراني.

منطقة الشرق الأوسط

وأما في منطقة الشرق الأوسط، فكشف تقرير صدر مؤخراً عن برايس ووترهاوس كوبرز، عن الدور البارز الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة النمو، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات مساهمة الذكاء الاصطناعي بنسبة تتراوح بين يتجلى بين 20% و34% سنويًا في المنطقة. كما أفاد نفس التقرير أن الشرق الأوسط سيستحوذ على نسبة 2% من إجمالي الاستفادة العالمية من الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى تأثير قوي بقيمة 320 مليار دولار أمريكي. ويوفر ذلك حوافز إضافية تدفع المنطقة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الأمن السيبراني، مما يضمن لها حماية الفضاءات الرقمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنامية التي يوفرها.

وتكمن غالبية مساهمات الذكاء الاصطناعي الأكثر أهمية في إمكانات التحليلات التنبؤية والرصد بالوقت الفعلي، وهي تتخطى الإجراءات الأمنية التقليدية من خلال التعلم المستمر من البيانات، مما يسمح لها بتحديد التهديدات الجديدة والمعقدة التي تصعب على الفلاتر الأمنية التقليدية. فعلى سبيل المثل، يتيح الذكاء الاصطناعي تحليل مجموعات بيانات هائلة لتحديد الأنماط غير الطبيعية في سلوكيات الشبكة، مما يزود الشركات بتحذيرات استباقية فضلاً عن تمكين استراتيجيات الدفاع الاستباقية.

ويضمن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني إعادة رسم ملامح مستقبل الدفاع الرقمي. ويتيح دمج إمكانات التحليل والتنبؤ الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في أُطر عمل الأمن السيبراني التقدم نحو تطوير منظومة توفر مزيداً من الذكاء والسرعة في رصد التهديدات والحد منها. ويضمن هذا التطور تحديد نقاط الضعف والخروقات الأمنية بالوقت الفعلي تقريباً ومعالجة المخاطر المحتملة قبل حدوثها. وينقلنا دمج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بشكل أساسي من مجرد الاستجابة للتهديدات عند حدوثها إلى اتخاذ إجراءات استباقية تتوقع التهديدات وتضمن إنهاءها قبل حدوث الضرر.

ومن الناحية الإيجابية يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب حياتنا اليومية، بدءاً من الرعاية الصحية والنقل وحتى التعليم والأمن السيبراني. وهو يوفر إمكانات في معالجة كميات هائلة من البيانات والتعرف على الأنماط وتنفيذ المهام بوتيرة لا يمكن للبشر مضاهاتها، مما يضمن أنظمة أكثر كفاءة واكتشافات جديدة في الأبحاث العلمية ويقدم حلولاً للمسائل العالمية الملحة مثل التغير المناخي. ويمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني مثلاً تفحص البيانات بسرعة ورصد التهديدات، وحتى كشف نقاط الضعف قبل الموظفين المتخصصين.

ولكن يبقى من الضروري مراعاة الجانب السلبي، وفي مقدمة ذلك فقدان الوظائف بسبب الأتمتة. وتقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من إمكاناتها المتنامية، بوظائف اقتصر أداؤها في السابق على الموظفين، ولا سيما المهام الروتينية أو التي تتطلب مهارات أقل تخصصاً. وتكمن الخطورة في أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر فرص عمل عديدة ولكنها تتطلب مهارات غير موجودة لدى القوى العاملة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة وعدم المساواة الاجتماعية. كما تبرز مخاوف أخلاقية بشأن خصوصية البيانات، وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، عدا عن مشكلة الصندوق الأسود، حيث تبدو عملية اتخاذ القرار من قبل تقنيات الذكاء الاصطناعي غير واضحة أو مفهومة لدى البشر.

وختاماً، لا يمكننا اعتبار الذكاء الاصطناعي جيداً أو سيئاً بطبيعته؛ إذ يتوقف تأثيره على كيفية قيامنا بتطويره أو تنفيذه. ويجب مراعاة جوانب الحوكمة السليمة والاعتبارات الأخلاقية والنقاش المتواصل، مما يضمن تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتحسين وليس مصدر للقلق، ويتيح لنا تعزيز منافعه والحد من مخاطره.

ما هو مستقبل الامن السيبراني؟

في ظل سعي الشركات في الشرق الأوسط لتبني استراتيجيات جديدة لتكنولوجيا المعلومات والأمن، بات مجرمو الإنترنت يعملون باستمرار على تطوير أساليب جديدة لشن الهجمات الإلكترونية. ونتيجة لذلك، فإن مشهد الأمن السيبراني في المنطقة يشهد تطورات وتغيرات مستمرة.

وتوقعت دراسة حديثة أجرتها شركة الدراسات والأبحاث «غارتنر»، نمو معدل الإنفاق على المنتجات والخدمات المتعلقة بأمن المعلومات وإدارة المخاطر بنسبة 11.3%، لتبلغ أكثر من 188.3 مليار دولار بنهاية عام 2023. ونظراً لقيام المزيد من الشركات بالاستثمار في الحلول لحماية أصولها الرقمية، فإن مشهد الأمن السيبراني في الشرق الأوسط يشهد تطوراً وتغيراً مستمراً.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق العالمي على المنتجات والخدمات الأمنية 174.7 مليار دولار بحلول عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.1% من 2020 إلى 2024. مع العلم أن القطاعات الثلاثة الأكثر إنفاقًا على الأمن السيبراني هي البنوك والتصنيع والحكومات. ومن المتوقع أن ينمو سوق التأمين الالكتروني العالمي إلى 20.4 مليار دولار بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.2%.

كما توقعت دراسة حديثة لشركة «سايبر سيكيوريتي فينتشرز» الأمريكية أن تزداد تكاليف الجرائم الإلكترونية العالمية بنسبة 15% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 10.5 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2025، مقارنة بـ 3 تريليونات دولار في عام 2015، وهو ما يمثل أكبر تحويل لثروة الاقتصادية في التاريخ، وأكبر خطر يهدد الابتكارات والاستثمارات.

وبالتزامن مع تطور التهديدات السيبرانية، تلتزم تريند مايكرو بابتكار الحلول الأمنية ومنصات الوقاية من التهديدات لحماية البنى التحتية الرقمية عبر مختلف البيئات السحابية والخوادم والشبكات والأجهزة الطرفية، بما يُعزز إمكانات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها. ولقد قمنا بتطوير حزمة من الحلول الأمنية المختلفة القابلة للتكيف مع التطورات المستقبلية بما في ذلك الحلول المستندة إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والحلول التي تدعم نموذج العمل عن بُعد مثل Trend Micro Cloud One المعتمد على نهج الثقة الصفرية لتعزيز مستوى الأمن السحابي، كما تحرص أيضًأ على تطوير الحلول المرتبطة بإنترنت الأشياء، وذلك لضمان مستقبل أكثر أمانًا في ظل تطور المشهد السيبراني المعقد.

ماهي أهمية النظر في موضوعات ومستجدات الامن السيبراني في الوقت الراهن؟

محتالو الانترنت يستخدمون وسائل حديثة ويطورون طرق هجماتهم باستمرار

هناك حاجة ملحة للتعرف والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الأمن السيبراني، وذلك لعدة أسباب، فمن يهاجمون الانترنت يطورون هجماتهم ويكيفونها وفقاً للأدوات التكنولوجية المتاحة. فمثلاً بات استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات الالكترونية أمراً شائعاً، وهو ما يمثل خطراً جسيماً على المؤسسات والأمن القومي، حيث يمكن للقراصنة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير هجمات أكثر تعقيداً، وأتمتة مراحل مختلفة من عملياتهم، فالميزات التي تجعل أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جزءًا لا يتجزأ من الأعمال التجارية هي نفس الميزات التي يسيء قراصنة الإنترنت استخدامها لتحقيق مكاسب سيئة.

أحد أشكال إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي الشائعة هو التزييف العميق أو ما يعرف بـ Deepfake””، والذي يتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصياغة المحتوى الصوتي والمرئي أو معالجته حتى يظهر أصليًا.

يستخدم قراصنة الإنترنت تعلم الآلة لتحسين الخوارزميات التي من شأنها تخمين كلمات مرور المستخدمين.

كما يمكن للروبوتات المدعومة من الذكاء الاصطناعي على Spotify محاكاة أنماط الاستخدام الشبيهة بالبشر لخداع أنظمة اكتشاف الروبوتات وإنشاء تدفقات وحركة مرور احتيالية لفنانين معينين.

مراقبة كل ما هو جديد عبر الشبكات العالمية السرية لمخترقي الانترنت

هناك العديد من الأنشطة التي تسري في الخفاء في منتديات سرية يُديرها قراصنة الانترنت، من المهم مراقبتها. يتم التواصل بين قراصنة الانترنت في هذه المنتديات السرية داخل شبكة “الانترنت المُظلم” أو ما يعرف بـ ” أرض الخدمات المخفية” أو”Dark web”، فمن خلال الانترنت المظلم يمكن القيام بالعديد من العمليات غير المشروعة مثل:

تداول طرق اختراق جديدة، والكشف عن ثغرات أمنية يمكن استغلالها

تداول أحدث برامج القرصنة

شراء أرقام بطاقات الائتمان

تداول الأموال والعملات المزيفة

تداول بيانات اعتماد الاشتراكات المسروقة

تداول حسابات نتفلكس المخترقة

تداول فواتير بنكية مزيفة

استئجار مخترقين لمهاجمة آخرين

شراء أسماء مستخدمين وكلمات مرورهم

التسلح بالمعرفة أسرع طريق للوقاية من الهجمات

من المهم جدًا أن نكون على دراية بأحدث تطورات الأمن السيبراني وأن نقوم بتحديث معرفتنا بشكل مستمر، وإن قراصنة الإنترنت يعملون باستمرار على تطوير طرق هجمات جديدة وأكثر تطورًا، لذلك يجب أن نكون متقدمين عنهم بخطوات، وهنا بعض الخطوات المهمة للقيام بذلك:

استخدام أنظمة حماية حديثة والتخلص من برامج الدفاع التقليدية: وسائل الحماية التقليدية والقديمة لم تعد تأتي بالنفع في وقتنا الراهن، فمع الابتكارات الجديدة والتنافس التكنولوجي الكبير، ظهرت لنا العديد من التقنيات التي لا تستطيع أنظمة الحماية التقليدية أن توفر لها الحماية

وسائل الحماية التقليدية والقديمة لم تعد تأتي بالنفع في وقتنا الراهن، فمع الابتكارات الجديدة والتنافس التكنولوجي الكبير، ظهرت لنا العديد من التقنيات التي لا تستطيع أنظمة الحماية التقليدية أن توفر لها الحماية تحديث المهارات السيبرانية : المهارات السيبرانية كحال غيرها من المهارات، تحتاج إلى صقل وتحتاج إلى تحديث وفقا للمعايير الجديدة لعالم الجرائم الالكترونية.

: المهارات السيبرانية كحال غيرها من المهارات، تحتاج إلى صقل وتحتاج إلى تحديث وفقا للمعايير الجديدة لعالم الجرائم الالكترونية. تقييم الأمن : يجب اجراء التقييمات الأمنية للتحقق من فعالية ممارسات الأمن السيبراني الحالية وتحديد ما يحتاج إلى تحسين.

: يجب اجراء التقييمات الأمنية للتحقق من فعالية ممارسات الأمن السيبراني الحالية وتحديد ما يحتاج إلى تحسين. استخدام برامج الحماية التي تدمج الذكاء الاصطناعي: يساعد الذكاء الاصطناعي المطورين في رفع فاعلية تقنيات التحقق من الهوية وزيادة دقتها، كما يمكنه تصميم خوارزميات تعلّم الآلة بطريقة تمكنها من تحليل سلوك المستخدم وخلق نمط خاص به يستفاد منه في تحليل الهجمات، كما يمكن للذكاء الاصطناعي إدارة عدد كبير من الأجهزة وتحديثها وتصحيح الأمان فيها تلقائيا وتصميم أنظمة استباقية لإدارة الثغرات.

ما هو تأثير الامن السيبراني على الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العصب الرئيسي للاقتصاد، حيث تشكل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا للتصريحات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ومن ثم، فهي جزء لا يتجزأ من عالم الأعمال الذي يتأثر بمشهد الأمن السيبراني المعقد بشكل كبير، حيت تلقى التغيرات المتسارعة المتعلقة بالأمن الإلكتروني بظلالها على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه العديد من التحديات بشأن هذا الصدد. وتتجلى هذه التحديات في استهداف الجهات الفاعلة لهذه الشركات نظرًا لمواردها المحدودة التي قد تحد من قدرتها على التسلح بالأدوات الأمنية المتطورة، مما يجعلها فرسية سهلة للتهديدات الأمنية في بعض الأحيان. وقد تتسبب هذه الهجمات السيبرانية في تكبد الشركات صغيرة الحجم لخسائر فادحة.

وعلى الصعيد الآخر، قد تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تعزيز قدراتها الأمنية ومواجهة تلك التحديات اذا تبنت استراتيجيات أمنية مناسبة، مستغلة عنصر المرونة الذي يمنحها قدرات فريدة، وذلك عن طريق الاستعانة بأصحاب الخبرة والشركات المتخصصة في تقديم الحلول الأمنية. ونحن في تريند مايكرو نحرص على تصميم حلول مخصصة لتلك الشركات، بما يتماشى مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يمكنهم من تعزيز مستوى الأمن السيبراني.

وينبغي على هذه الشركات أن تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في تطوير حلولها الأمنية، وتحديث البرامج والأنظمة بانتظام، وتحرص على توفير التدريب اللازم للموظفين حول الوعي الأمني، واستخدام أدوات الحماية المتقدمة مثل جدران الحماية وبرامج مكافحة البرمجيات الخبيثة. ويعتبر تضافر الجهود من قبل كافة الجهات المعنية ضرورة حتمية لحماية هذا القطاع الهام من الهجمات الالكترونية المتزايدة، خاصة في ظل التحول الرقمي.

ما هو حجم الخسائر المالية التي يتكبدها العالم اليوم بسبب الهجمات الإلكترونية؟

خسائر بمليارات الدولارات تكبدها الكثيرون نتيجة هجمات إلكترونية، وإذا ما تم قياس حجمها بناتج دولة، فإن الخسائر الناجمة عن الجريمة الإلكترونية التي تكبدها العالم في 2021 تقارب 6 تريليونات دولار على مستوى العالم، أي أصبحت ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. ومن المتوقع ان تصل إلى 10.5 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2025، مقارنة بـ 3 تريليونات دولار في عام 2015، وهو ما يمثل أكبر خطر يهدد الابتكارات والاستثمارات.

استطلاع للرأي أجرته ماكنزي للأبحاث مؤخرا ذكر أن 70% من الشركات الكبرى حول العالم تخطط لزيادة الإنفاق على الأمن السيبراني بالفترة المقبلة مع ارتفاع وتيرة الهجمات. بلغت قيمة سوق التأمين الإلكتروني العالمي 7.7 مليارات دولار أميركي في عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو إلى 20.4 مليار دولار بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.2%. حيث أصبحت الشركات أكثر وعياً بأهمية الأمن السيبراني وبات الاستثمار في الأمن ضرورة حتمية لديهم لاستمرار أعملاهم.

كيف ترى وضع المنطقة في هذا المجال هل هي مستعدة للهجمات الالكترونية؟

يتسم مشهد الأمن السيبراني في المنطقة بالعديد من التغيرات المعقدة التي تحمل في طياتها مختلف التحديات، ولكنها تمثل ايضًا فرصًا واعدة للنمو. ويعد تطور مشهد التهديدات بشكل مستمر بالتزامن مع زيادة تعقيد المنهجيات التي تعتمدها الجهات الفاعلة الخبيثة، من أبرز التحديات الراهنة، مما يتطلب ضرورة اعتماد حلول الأمن السيبراني الناجحة لمواجهة التهديدات الراهنة بشكل شامل. ولم تكن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمعزلٍ عن هذه التغيّرات أيضاً، لا سيما في ضوء الزيادة الهائلة في أحجام البيانات التي يجري نقلها عبر الوسائط الرقمية.

وفي ظل الارتفاع الملحوظ للتهديدات السيبرانية التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تُمضي شركة “تريند مايكرو” قدمًا بإجراءات استباقية لحماية المؤسسات المحلية؛ حيث كشف تقرير الشركة عن النصف الأول لـعام 2023، عن رصد الشركة وحجبها لأكثر من 475 مليون تهديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما كشفت تريند مايكرو أيضًا عن حوالي 39 مليون تهديد، شملت أكثر من 12 مليون تهديد عبر البريد الالكتروني، وإيقاف ما يقرب من 10 مليون هجوم لبرمجيات خبيثة، وذلك في النص الأول فقط من العام الجاري مما يعكس الحاجة إلى امتلاك بنية تحتية قوية للأمن السيبراني.

وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس الأخيرة توجهاً غير مسبوق نحو التحول الرقمي، وبات التحول الرقمي ضمن أهم أولويات الدول والشركات التي تطمح لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار والاستدامة وتعزيز مستوى التنافسية وزيادة كفاءة سير العمل وتقليل الأخطاء ورفع الإنتاجية.

وأصبح التحول الرقمي في ذروة تقدمه بكلا القطاعين العام والخاص. والآن نرى الاعتماد المتزايد على تقنيات جديدة مثل السحابة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المختلط وغيرها من التقنيات المتطورة. ويفتح هذا الأمر الباب أمام تسريع عملية الابتكار والازدهار، ولكنه يفتح باباً آخر للتهديدات السيبرانية مثل فيروسات الفدية والبرمجيات الخبيثة والروابط الضارة.

فبسبب الانتقال السريع للمنطقة نحو التحول الرقمي شهدنا تطورا ملحوظاً لمشهد التهديدات، حيث أصبح مجرمو الانترنت أكثر تقدماً وأشد خطراً لاقتناص أي فرصة تمكنهم من اختراق الكميات الهائلة من البيانات والمعلومات المنقولة. ولذلك، أصبحت الحاجة إلى حلول أمنية فعّالة وقوية أمر أساسي لمكافحة التهديدات الحالية وضمان أمن المنطقة وازدهارها.