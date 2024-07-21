تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي في سوق العمل العربي… تهديد أم فرصة جديدة

ويشكل الذكاء الاصطناعي مع تطوره المبهر، تهديدًا جديًا للعنصر البشري في الكثير من الوظائف حيث يتم استبدال الموظفين بروبوتات أو حتى بأنظمة على أجهزة الكمبيوتر للقيام بدورهم.

السينما الهوليودية كانت قد تنبأت قبل زمن طويل بحلول الرجال الآليين مكان الإنسان في الكثير من المراكز، لكنها كانت تنتهي دائمًا بحكمة مفادها أن لا غنى عن الإنسان كون هو من اخترع هذه الآلات وهي من يطور هذا الذكاء الاصطناعي.

ويمكن القول إن الملامح الأولية لمخاطر وتهديدات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، خاصة في العالم العربي بدأت بالظهور لكنها لا تزال غير واضحة المعالم.

ويعيش العالم العربي، كغيره من دول العالم، هذه الثورة التكنولوجية التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة للنجاح في هذا العصر الجديد.

وتشهد المنطقة زخمًا متزايدًا في استخدام التقنيات الجديدة في مختلف القطاعات، مما يؤثر على طبيعة العمل ويطرح تحديات جديدة.

ويرى ربيع عطايا، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيت.كوم أن لدخول الذكاء الاصطناعي في عالم التوظيف إيجابيات، لاسيما عند التفتيش عن وظيفة وقال: “سيتولى مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك المهمة ويمنحك أفضل الخيارات كما يمكنه التقدم نيابة عنك بعد منحه الموافقة، كذلك الأمر بالنسبة لأصحاب العمل الذين بات بإمكانهم الحصول على قائمة مختصرة بأفضل المرشحين وفقًأ لمتطلباتهم.

التأثير على سوق العمل

تؤثر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على سوق العمل بطرق متعددة، حيث تُستخدم هذه التقنية لتنفيذ العديد من المهام التي كان يقوم بها البشر في الماضي. وبحسب تقرير من منظمة العمل الدولية (ILO)، يُتوقع أن يؤدي التطور التكنولوجي إلى فقدان حوالي 21 مليون وظيفة في الدول العربية بحلول عام 2030.

ووفقًا لتقرير آخر صادر عن البنك الدولي، يمكن أن يفقد 69% من الموظفين في الدول العربية عملهم في المستقبل بسبب الأتمتة.

فيما يتعلق بالقطاعات المتأثرة، أظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) أن الصناعات التقليدية مثل الصناعات التحويلية والإنشائية ستكون أكثر عرضة للتأثير، حيث يتوقع أن يحل الروبوتات محل العمال في هذه القطاعات بشكل كبير.

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 10% إلى 45% من الوظائف الروتينية في العالم العربي قد تكون عرضة للزوال بحلول عام 2030.

إيجابيات الذكاء الاصطناعي

كان لدخول الذكاء الاصطناعي العديد من القطاعات المهمة والحساسة، فوائد ملموسة قد تكون هي السبب في فتح الباب أمام الاقبال عليه، نظرًا للنجاحات التي حققها، وأهمها:

الرعاية الصحية، يستخدم الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتحليل الصور الطبية وتطوير الأدوية، مما قد يؤثر على وظائف الأطباء والفنيين. على سبيل المثال، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات الطبية لتحديد الأنماط وتقديم توصيات علاجية، مما يقلل من الحاجة إلى الأطباء في بعض الحالات.

التعليم، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الشخصي وتصميم المناهج الدراسية وتقييم الطلاب، مما قد يغير دور المعلمين. على سبيل المثال، يمكن لمنصات التعليم عبر الإنترنت التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفير تجارب تعليمية مخصصة للطلاب، مما يقلل من الحاجة إلى المعلمين في بعض الحالات.

الخدمات المالية، يستخدم الذكاء الاصطناعي في التداول الآلي واكتشاف الاحتيال وتقديم الاستشارات المالية، مما قد يؤثر على وظائف المحللين الماليين والمستشارين. وعلى سبيل المثال، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات المالية واتخاذ قرارات استثمارية، مما يقلل من الحاجة إلى المحللين الماليين في بعض الحالات.

وظائف مهددة

مع تزايد الطلب على المهارات الرقمية والتقنية، يجد العمال في العالم العربي أنفسهم في حاجة ملحة إلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم لمواكبة التغيرات.

ويشير تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن الموظفين الذين يمتلكون مهارات في مجالات البرمجة والتحليل البياني وتصميم وتطوير البرمجيات سيكونون في أفضل وضع لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة في سوق العمل.

في المقابل فإن الوظائف الأكثر عرضة للفقدان تلك التي تعتمد على مهام تتسم بما يلي:

المهام المُتكررة، مثل إدخال البيانات اليدوية وعمليات الحساب البسيطة وخدمة العملاء.

المهام المُنخفضة المهارة، مثل العمل في المصانع والزراعة والخدمات اللوجستية.

المهام المُقننة، مثل قيادة سيارات الأجرة وخدمات النقل الأخرى.

وقال عطايا حول موضوع الفئة الأكثر تضررًا: “كما هو الحال مع جميع أشكال التغيير، فإن أولئك الذين لا يستطيعون التكيف هم الأكثر عرضة للتأثر سلبًا. ومن المرجح أن يشهد الأفراد الذين يتبنون التغيير تحسينات هائلة في الإنتاجية والعائد المالي. نحن نرى بالفعل الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تحصل على نصيب الأسد من الاستثمارات الجديدة في مجال التكنولوجيا”.

وأضاف: “يشكل تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف موضوع خلاف كبير. في حين يدّعي البعض أن الوظائف ذات المهام الشاقة والمتكررة ستكون الأكثر تأثراً، إلا أننا نشهد بالفعل استخدامات واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي مما سيؤثر على وفرة الوظائف”.

وتابع: “حاليًا، نستفيد نحن وعملاؤنا من الذكاء الاصطناعي في كتابة المحتوى الإبداعي والتصميم وتطوير البرامج وخدمة العملاء والتحليل المالي. ومن المتوقع أن يتم إحراز المزيد من التقدم الذي سيؤثر على المزيد من الوظائف. في حين أن بعض المهام قد تتلاشى، إلا أن المهام الأخرى التي تتطلب مستويات أعلى من التعليم والمهارات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي سوف تتزايد، حيث يعزز الذكاء الاصطناعي أنواعًا معينة من الوظائف عبر مساندة القدرات البشرية”.

وعلى الرغم من التحديات، تفتح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أيضًا أبوابًا لفرص عمل جديدة في العالم العربي. فمثلاً، يُظهر تقرير لمنظمة البنك الدولي أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد من الإنتاجية ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار في القطاعات مثل التصنيع والخدمات.

وستخلق هذه التطورات فرص عمل جديدة تتطلب مهارات مختلفة عن تلك المطلوبة تقليديًا. وسيتطلب النجاح في هذا العصر الجديد مهارات مثل:

التفكير الإبداعي وحل المشكلات لابتكار حلول جديدة وتطوير منتجات وخدمات غير مسبوقة.

تحليل المعلومات وتقييمها واتخاذ القرارات بناءً على الأدلة ضروريةً للتعامل مع كميات هائلة من البيانات وفهم تعقيدات العالم المتغير.

التواصل الفعال والعمل الجماعي للتعاون مع زملاء العمل من خلفيات وثقافات مختلفة والعمل بفعالية في بيئات عمل مرنة.

استخدام التكنولوجيا للوصول إلى المعلومات والتواصل وإنجاز المهام بكفاءة.

التعلم المستمر والتكيف مع التطورات الجديدة للبقاء مُنافسًا في سوق العمل المتغير.

وردأ على سؤال حول التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي على الشركات والمؤسسات قال عطايا: “قد يؤدي هذا التحول إلى خفض تكاليف التشغيل المحتملة ورفع الأرباح. ومع ذلك، لا يعني هذا عدم الحاجة على الإطلاق للاستثمار في رأس المال البشري. فالشركات بحاجة إلى الاستثمار في تدريب وتطوير القوى العاملة للتعامل مع المهام الأكثر تعقيدًا أو العمل جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي، وذلك لضمان التكامل السلس بين التكنولوجيا والعامل البشري. علاوةً على ذلك، فإن فوائد الذكاء الاصطناعي للمؤسسة تتجاوز مجرد الفعالية من حيث التكلفة وزيادة الإيرادات، بل وتصل إلى تحسين تجربة العملاء من خلال التوصيات الشخصية والخدمات المحسنة”.

فرص عمل جديدة

وستخلق التطورات التكنولوجية فرص عمل جديدة في مجالات مثل:

الذكاء الاصطناعي: سيحتاج الأمر إلى خبراء في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعلم الآلي.

الروبوتات: ستزداد الحاجة إلى مهندسي وفنيي تصنيع وتشغيل وصيانة الروبوتات.

التجارة الإلكترونية: ستنمو فرص العمل في مجالات التسويق الرقمي وتطوير مواقع الويب وخدمات العملاء عبر الإنترنت.

اقتصاد المعرفة: ستزداد الحاجة إلى خبراء في مجالات البحث العلمي وتطوير المعرفة وإدارة المعلومات.

التكنولوجيا الحيوية: ستخلق التطورات في مجال التكنولوجيا الحيوية فرص عمل جديدة في مجالات مثل الطب والرعاية الصحية والزراعة.

دور الحكومات

لتجهيز العمال العرب لمواجهة هذه التطورات والتكيف معها، تحتاج الحكومات العربية إلى اتخاذ خطوات ملموسة، تشمل:

الاستثمار في التعليم والتدريب

دعم ريادة الأعمال

برامج إعادة التأهيل

واعتبر عطايا أن الحكومات تلعب دوراً حاسماً في هذا التحول. وأنه من المهم جدًا أن يعملوا جنبًا إلى جنب مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الخاصة لضمان استعداد القوى العاملة للتغييرات التي يجلبها الذكاء الاصطناعي”.

وأشار إلى أنه يتعين على الحكومات توفير شبكات الأمان لأولئك الذين تم استبدال وظائفهم بالذكاء الاصطناعي، ومساعدتهم على الانتقال إلى أدوار جديدة مطلوبة في السوق. وقد يشمل ذلك إعانات البطالة، والمساعدة في البحث عن عمل، والدعم المالي لإعادة التدريب.

ورأى أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي يجلب معه بعض التحديات، خاصةً فيما يتعلق بفقدان الوظائف، إلا أنه يجلب كذلك فرصًا كبيرة للنمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل في المجالات الجديدة.