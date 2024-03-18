الذكاء الاصطناعي بطل مؤتمر جوجل للمطورين “I/O”

سيبدأ مؤتمر Google I/O القادم للمطورين بعد شهرين من الآن، وتحديدا في 14 مايو/أيار المقبل.

سيتم بث الكلمة الرئيسية لمؤتمر I/O 2024 “أمام جمهور مباشر محدود” وستكون متاحة لأي شخص لمشاهدتها افتراضيا.

من المرجح أن يركز مؤتمر I/O هذا العام على الذكاء الاصطناعي، خاصة الآن بعد أن أصدرت جوجل نموذجها الرائد الجديد للذكاء الاصطناعي، Gemini، ونسختها الأصغر، Gemma، وفقا لموقع “theverge”.

وتسبب مولد الصور التابع لروبوت جيميني في جدل وصفه الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، بأنه “غير مقبول على الإطلاق” بعد أن أدت محاولته إنشاء صور تظهر التنوع إلى بعض العواقب غير المقصودة.

وبينما تمتلك الشركة الكثير من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي للاحتفال به، سيتعين عليها أيضا أن تشرح سبب فوز تقنيتها على المنافسة من مايكروسوفت، وOpenAI، وAnthropic، وغيرها.

يتوقع أيضا أن تعلن جوجل خلال مؤتمرها عن ميزات جديدة مع Android 15 وتحديثات خدمات Google الأخرى مثل Gmail وصور Google.

يتوقع أيضا أن يكون هاتف Pixel 8A الذكي الجديد موجودا في مؤتمر I/O، حيث قدمت جوجل الطراز 7A متوسط ​​المدى خلال حدث العام الماضي.