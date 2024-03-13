هل تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة الأطباء على التواصل مع مرضاهم؟

تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة الأطباء على التواصل مع مرضاهم، البعض عن طريق الرد على الرسائل والبعض الآخر عن طريق تدوين الملاحظات أثناء الاختبارات.

لقد مر 15 شهرا منذ إطلاق OpenAI ChatGPT، حيث يستخدم آلاف الأطباء بالفعل منتجات مماثلة تعتمد على نماذج لغوية كبيرة، تصل في بعض الأحيان إلى 14 لغة.

يقول المتحمسون إن الذكاء الاصطناعي يوفر وقت الأطباء ويمنع الإرهاق، لكن البعض الآخر يرى أنه يهز العلاقة بين الطبيب والمريض، ويثير تساؤلات حول الثقة والشفافية والخصوصية ومستقبل التواصل البشري.

في السنوات الأخيرة، قامت الأجهزة الطبية المزودة بالتعلم الآلي بأشياء مثل قراءة صور الثدي بالأشعة السينية وتشخيص أمراض العيون والكشف عن مشاكل القلب، والجديد هو قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على الاستجابة للتعليمات المعقدة من خلال التنبؤ باللغة.

يمكن تسجيل الفحص التالي من خلال تطبيق هاتف ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يستمع ويوثق وينظم كل شيء على الفور في ملاحظة يمكن قراءتها لاحقا، ويجب أن يطلب الطبيب موافقة المريض قبل استخدام الأداة.

قد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى الطبيب في صياغة رسالة، لكن المريض قد لا يعرف ذلك أبدا.

يجب أن يوافق الأطباء أو الممرضون على الرسائل التي ينشئها الذكاء الاصطناعي قبل إرسالها، في أحد الأنظمة الصحية في ولاية كولورادو، تحتوي مثل هذه الرسائل على جملة توضح أنها تم إنشاؤها تلقائيا. لكن يمكن للأطباء حذف هذا السطر.

هل سيرتكب الذكاء الاصطناعي أخطاء؟

وفقا لوسائل إعلام أمريكية، يمكن لنماذج اللغة الكبيرة أن تسيء تفسير المدخلات أو حتى اختلاق استجابات غير دقيقة، وهو تأثير يسمى الهلوسة.

تحتوي الأدوات الجديدة على حواجز حماية داخلية لمحاولة منع وصول الأخطاء إلى المرضى أو الهبوط في السجلات الصحية الإلكترونية.

ماذا عن اللمسة الإنسانية؟

يمكن مطالبة أدوات الذكاء الاصطناعي بأن تكون ودية ومتعاطفة وغنية بالمعلومات.

لكن في كولورادو، بالولايات المتحدة انزعج مريض يعاني من سيلان الأنف عندما علم من رسالة أنشأها الذكاء الاصطناعي أن المشكلة قد تكون تسرب سائل في الدماغ. ولم يكن الأمر كذلك، ولم تقم الممرضة بمراجعة الرسالة بعناية وأرسلت الرسالة عن طريق الخطأ.

ومن الجانب الإيجابي أيضا، لم يعد الأطباء الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي مرتبطين بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم أثناء المواعيد الطبية، ويمكنهم التواصل بالعين مع مرضاهم لأن أداة الذكاء الاصطناعي تسجل الاختبار.

ماذا عن الخصوصية؟

يتطلب القانون الأمريكي من أنظمة الرعاية الصحية الحصول على ضمانات من شركاء العمل بأنهم سيحمون المعلومات الصحية، وقد تواجه الشركات تحقيقات وغرامات من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إذا أخطأت.

لكن يتم استخدام المعلومات التي تتم مشاركتها مع الأدوات الجديدة لتحسينها، مما قد يزيد من خطر اختراق بيانات الرعاية الصحية.