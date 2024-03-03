سام ألتمان محذرا: الذكاء الاصطناعي لن يكون قصة جميلة فقط

شدد سام ألتمان، رئيس الشركة الأمريكية، أوبن إيه آي، المطورة لمنصة ChatGPT، على ضرورة الاستعداد لمواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، متوقع ظهور هذه التأثيرات في المستقبل القريب على الانتخابات.

وأشار “ألتمان”، خلال فعالية نظمتها شركة إنتل الأمريكية المتخصصة في تصنيع الرقائق الإلكترونية، إلى أن المحتوى المصنوع من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل، سيزيد على المحتوى الذي ينتجه البشر.

وتأتي تصريحات رئيس شركة أوبن إيه آي، بالتزامن مع ظهور فيديوهات مختلقة باستخدام ما يسمى “التزييف العميق” لها علاقة بالانتخابات الهندية التي ستجري خلال الأشهر القادمة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

تقنيات الذكاء الاصطناعي لن تكون قصة جميلة فقط

وأشار رئيس “أوبن إيه آي” إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لن تكون قصة جميلة فقط، ولكن يجب التعامل بحذر وجدية مع مخاطر استخدام هذه التقنيات بالحروب السيبرانية والأسلحة البيولوجية.

ووفقا لما قاله “سام” فإن يمكن تسريع وتيرة الأبحاث العلمية عن طريق الذكاء الاصطناعي، وكذلك تحسين التعليم والشفاء من الأمراض، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في الوقت الحالي معرفة مدى التحسن الذي يمكن أن يشهده المستقبل بفضل هذه التقنيات الجديدة.

وطالب “ألتمان” بضرورة وجود دور تنظيمي قوي للحكومات والدول في التقنيات الجديدة للنماذج الذكاء الاصطناعي التي تعتبر ضعيفة إلى حد ما في الوقت الحالي.

وشدد “ألتمان” شركة مثل “أوبن إيه آي” أن تقوم بشكل سري بتطوير نموذج للذكاء الاصطناعي أذكى من البشر، ثم تطلقه على العالم.

وقال يجب أن تحصل كافة مؤسسات المجتمع على الوقت اللازم من أجل التكيف تدريجياً مع هذه التطورات، ووضع خطط للتعامل مع التأثيرات السلبية الناتجة عن أمر مثل هذا.

وخلال عام 2023 أطلقت شركة أوبن إيه أي منصتها للذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “شات جي بي تي”، والتي أثارت حماساً قوياً بشأن الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد هذه المنصة على استخدام كميات ضخمة من المعلومات لتدريبها، ويمكنها كتابة نصوص بمستوى لغوي قريب من الكتابات البشرية، وكذلك كتابة أكواد البرامج وتلخيص المعلومات.