الذكاء الاصطناعي يكشف : مليارديرات أمريكا يتهربون من دفع 150 مليار دولار سنويا للضرائب

كشفت وكالة الإيرادات الداخلية (الضرائب الأمريكية) عن أن حصيلة تهرب المليارديرات في الولايات المتحدة من دفع الضرائب بلغت نحو 150 مليار دولار سنويا.

وفقا لشبكة CNBC الأمريكية، فإن الوكالة ستبدأ في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأثرياء، الشركات الكبيرة، لضمان الوصول إلى العدالة الضريبية بين دافعي الضرائب.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن داني ويرفيل، مفوض مصلحة الضرائب الأمريكية، قوله إن عمليات تدقيق حسابات دافعي الضرائب الذين يكسبون مليون دولار أو أكثر سنويا انخفضت بنسبة 80% على مدى السنوات العشر الماضية، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الذين يجنون مليون دولار أو أكثر سنويًا بنسبة 50% خلال تلك الفترة الزمنية.

وتتوقع مصلحة الضرائب الأمريكية أن تجمع 561 مليار دولار إضافية من عائدات الضرائب على مدى العقد المقبل، من خلال البرنامج الجديد الذي وافق عليه الكونجرس.

وقال “ويرفيل”، إن الوكالة أطلقت العديد من البرامج التي تستهدف دافعي الضرائب ذوي العوائد الأكثر تعقيدًا للقضاء على التهرب الضريبي والتأكد من أن كل دافعي الضرائب يساهمون بحصتهم العادلة.

وأشارت الوكالة، إلى أنه مقابل كل دولار إضافي يتم إنفاقه على التدقيق، تجمع الوكالة حوالي 6 دولارات من الإيرادات.

وأوضح رئيس دائرة الإيرادات الداخلية إلى أن التهرب الضريبي من قبل المليونيرات والمليارديرات الأمريكان، يزيد العجز الحكومي المتزايد ويخلق تشوهات في النظام الضريبي.

وأشار إلى أن نقص التمويل بسبب التهرب الضريبي لسنوات حرم الوكالة من التكنولوجيا والموارد اللازمة لتمويل عمليات التدقيق – خاصة العوائد الأكثر تعقيدًا وتعقيدًا، والتي تتطلب المزيد من الموارد.

كثف بعض الجمهوريين في الكونجرس انتقاداتهم لمصلحة الضرائب، ويقولون إن موجة عمليات التدقيق الجديدة ستثقل كاهل الشركات الصغيرة ببيروقراطية غير ضرورية وسنوات من التحقيقات غير المثمرة ولن تزيد الإيرادات.

وأعلنت الوكالة عن برنامج لتدقيق حسابات أصحاب الطائرات الخاصة، الذين ربما يستخدمون طائراتهم للسفر الشخصي ولا يحسبون رحلاتهم أو ضرائبهم بشكل صحيح.

وقال ويرفيل إنه بالنسبة لبعض الشركات والمالكين، فإن الخصم الضريبي من طائرات الشركات يمكن أن يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وقال ويرفيل إن المجال الآخر الذي يحتمل أن يكون مليئا بالتهرب هو الشراكات المحدودة، مضيفا أن العديد من الأثرياء يقومون بتحويل دخلهم إلى الكيانات التجارية لتجنب ضرائب الدخل.

وقال ويرفيل إن الوكالة تستخدم الذكاء الاصطناعي كجزء من البرنامج لتحديد العائدات التي من المرجح أن تحتوي على تهرب أو أخطاء بشكل أفضل. لا يساعد الذكاء الاصطناعي في اكتشاف حالات التهرب فحسب، بل يساعد أيضًا في تجنب عمليات تدقيق دافعي الضرائب الذين يتبعون القواعد.