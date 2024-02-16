ضجيج الذكاء الاصطناعي.. هل تتكرر أزمة “فقاعة الدوت كوم”؟

يذكر الزخم الحالي بشأن الذكاء الاصطناعي، بالزخم الذي أحدثته شركات الإنترنت، أو ما يعرف باسم “فقاعة الإنترنت” أو “فقاعة الدوت كوم” بعد ذلك.

كما أن مساعي الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن أيه آي” (OpenAI)، سام ألتمان لجمع تمويلات قدرها 7 تريليونات دولار، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، وفرنسا مجتمعتين، يثير الكثير من التساؤلات.

مقابل استخدام الذكاء الاصطناعي

وأكد تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، أن المستخدمين الأوائل لروبوت الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، يتساءلون عما إذا كان يستحق الأموال التي تضخ فيه.

وتعمل الشركات في كل مكان على استكشاف ما تعنيه أدوات الذكاء الاصطناعي بالنسبة لها، ولكن هل هذا هو الوقت المناسب حقا لإنفاق 30 دولارا لكل شخص شهريا لاستخدام الروبوت.

على المدى الطويل، سيعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على إحداث تحول في العديد من الصناعات، وطريقة عمل الناس.

لكن مساعي الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، لجمع استثمارات مشروع رقائق الذكاء الاصطناعي، والتي تصل إلى 7 تريليون دولار – قد يبدو مبالغا فيه، بعبارة ملطفة، ومع ذلك، فإنه يعكس مدى الاهتمام الكبير بالذكاء الاصطناعي والرقائق التي تشغله.

وهذا الاهتمام يشير إلى التوازي التاريخي الذي تستدعيه تقييمات الأسهم ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، وأهداف جمع الأموال ذات الارتفاع القياسي، وما حدث من طفرة وكساد في أسهم الاتصالات خلال عصر فقاعة الدوت كوم.

عصر فقاعة الدوت كوم

في ذلك الوقت، كان المستثمرون يتوقعون أن يعمل الإنترنت على تغيير العالم.. ومن ثم ستكون شركات الاتصالات، وموردو الأجهزة هم الفائزون الكبار، وكانت المشكلة هي أن تقييمات القطاع كانت تحسب أن هذا التحول سيأتي بين عشية وضحاها تقريبًا، والآن، هناك مستوى مماثل من التفاؤل يقود الاستثمار في الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

عندما أصبح الإنترنت مستخدمًا على نطاق واسع لأول مرة، كانت أجهزة الشبكات هي الملك، ويجب إنشاء الخوادم، وتوصيلها باستخدام أجهزة التوجيه، وبدأت الشركات في بناء وشراء الأجهزة على أساس أن الطلب الكبير على الخوادم سيستمر إلى أجل غير مسمى، وقفزت أسهم معدات الاتصالات مثل سيسكو بأكثر من 30 ضعفًا حتى ذروتها في عام 2000.

لكن انهيار صناعة الاتصالات جاء في وقت أبكر مما كان متوقعا، حيث استغرق الأمر 4 سنوات فقط للانتقال من الازدهار إلى الكساد، وأسرع بكثير من تغيير الإنترنت لحياتنا، وبحلول عام 2002 دفع فائض العرض أكثر من 20 شركة اتصالات إلى الإفلاس.

الرقائق هي الملك لعصر الذكاء الاصطناعي

الآن، في عالم الذكاء الاصطناعي، أصبحت الرقائق هي الملك. وهو ما يفسر اندفاع شركات الذكاء الاصطناعي لامتلاك المزيد من سلسلة توريد صناعة الرقائق.

ومع تزايد حجم نماذج الذكاء الاصطناعي، هناك حاجة إلى المزيد من الرقائق، ويضيف النقص المستمر إلحاحا، ومع ذلك، فإن المدة التي سيستمر فيها هذا النقص أمر قابل للنقاش.

لقد مر عامان منذ أن توقفت صناعة السيارات بسبب النقص الحاد في رقائق السيارات، بينما استغرق الأمر أقل من عام حتى تهدأ هذه الأزمة.

واليوم، لم يعد المعروض من رقائق السيارات طبيعيًا فحسب، بل إن العديد من الأنواع تعاني من وفرة.

القدرة الفائضة لرقائق الذكاء الاصطناعي

الخطر الأكبر المتمثل في إنفاق الكثير من الأموال، وبسرعة كبيرة، على رقائق الذكاء الاصطناعي، هو القدرة الفائضة، وهذه بالفعل مشكلة بالنسبة لرقائق الجيل الأقدم.

ومع استمرار الانكماش الحالي في القطاع لفترة أطول من المتوقع، اضطرت سامسونج إلى خفض الإنتاج في العام الماضي للتعامل مع وفرة الرقائق المتفاقمة.

وسجلت نظيرتها اليابانية “كيوكسيا” خسارة قياسية بلغت 1.7 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأخيرة من العام الماضي، إضافة إلى ذلك، يجري بناء أكثر من 70 مصنعًا جديدًا.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الشحنات العالمية من رقائق السيليكون بنسبة 14.3% العام الماضي.

ويرجع جزء من ذلك إلى الانكماش الدوري في قطاع الرقائق وانخفاض الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية.

لكن التراجع في فواتير معدات صناعة الرقائق العالمية، التي انخفضت بأكثر من العُشر في الربع الثالث، يشير إلى أن نمو قطاع الرقائق في المستقبل سيظل عند مستوى أكثر طبيعية مما جعلتنا طفرة الذكاء الاصطناعي نعتقد.

والخطر الآخر هو أن الرقائق سرعان ما تصبح سلعة.. لنأخذ على سبيل المثال شرائح 40 نانومتر الأقدم المستخدمة في الأجهزة المنزلية.

لا يكاد يكون هناك نقص في المعروض اليوم، لكنها كانت أيضًا نادرة، وموارد متطورة عندما تم إطلاقها في عام 2008، ومع تراجع قيمة المعدات الرأسمالية، ينخفض سعر رقائق الجيل الأقدم.

كما أن الرقائق تصبح أسرع، والبرمجيات، أكثر كفاءة كل عام.. وخلال عامين فقط تم ترقية تقنية الرقائق من 7 نانومتر إلى 5 نانومتر المتقدمة المستخدمة في أحدث شرائح نيفيديا.

ويعني هذا التقدم التكنولوجي السريع أن الشركات قد ينتهي بها الأمر إلى إنفاق مبالغ أقل بكثير على الرقائق في المستقبل مما تتوقعه اليوم.

اختلافات واضحة عن عصر الدوت كوم

صحيح أن هناك اختلافات واضحة بين عصر الدوت كوم، وطفرة الذكاء الاصطناعي.. على سبيل المثال، تجاوزت إيرادات شركة OpenAI بالفعل ملياري دولار على أساس سنوي، لتنضم إلى صفوف منصات التكنولوجيا الأسرع نموا في التاريخ بعد أشهر من إطلاقها.

ولكن كما كان الحال في الأيام الأولى للإنترنت، لا يزال اعتماد المؤسسات على نطاق أوسع للذكاء الاصطناعي بعيدًا بعض الشيء.

وقد يستغرق التحول الناجم عن الذكاء الاصطناعي سنوات أطول مما توحي به أسعار الأسهم وتوقعات التمويل اليوم.

والضجيج والإفراط في الاستثمار مزيج خطير.. حيث أن طريقة تجنب المصير المماثل لأقرانهم الذين تم المبالغة في تقديرهم في التسعينيات في “فقاعة الدوت كوم” سوف يؤكد أن التاريخ يتكرر.