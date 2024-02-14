تحذير من حدث مالي عالمي كبير.. الخطر يقوده الذكاء الاصطناعي

من غير المرجح أن تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة في مخاطر كبيرة في أسواق المال العالمية، ولكن يجب على المستثمرين القلقين أن يكونوا حذرين من الوفرة المستمرة التي يغذيها الذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم الأمريكية.

قال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة، إنه “من السابق لأوانه” التأكد من أن أسعار الفائدة المرتفعة لن تسبب المزيد من المشكلات في النظام المالي. ومع ذلك، قال إن “فرص وقوع حدث مالي شامل تتضاءل”.

ظلت أسعار الفائدة قريبة من الصفر لأكثر من عقد من الزمن في أعقاب الأزمة المالية، حيث حاول صناع السياسات العالميون ضخ بعض الحياة في الاقتصاد.

وزعم العديد من الاقتصاديين أن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية سهّلت الإفراط في المخاطرة في الأسواق المالية، والتي قد تتعرض للخطر عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من وجود حالة من عدم الاستقرار، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية في المملكة المتحدة وانهيار بنك وادي السليكون في أمريكا، إلا أنه لم تكن هناك أي مشاكل نظامية.

وقال ديلز: “يبدو أن صناع السياسة قد تمكنوا من إدارة هذا التحول إلى عصر أسعار الفائدة المرتفعة بشكل جيد”.

وبشكل عام، يعتقد الاقتصاديون أن أسعار الفائدة لن تعود إلى أدنى مستوياتها بعد الأزمة المالية.

تغري أسعار الفائدة المنخفضة المستثمرين فعليا بالقيام بالمغامرة لمحاولة تحقيق عوائد أكبر. وفي المقابل، ينبغي لأسعار الفائدة الأعلى أن تمنع تراكم الاختلالات الكبيرة في المجالات التي تعتمد على الائتمان، مثل الإسكان.

ومع ذلك، أشار ديلز إلى أن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة سيكون أقل فعالية في تخفيف “سلوك المضاربة” في أماكن أخرى.

وقال: “المشتبه به الرئيسي يمكن أن يكون موجة الحماس الحالية للذكاء الاصطناعي”. وأشار ديلز إلى أن “فقاعة” قد تتشكل في سوق الأسهم الأمريكية، مدفوعة بـ”موجة الحماس” للذكاء الاصطناعي.

وقفز مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا نحو 45% العام الماضي، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا. كما حقق مؤشر S&P 500 مكاسب بنسبة 25% مقارنة بعام 2022.

وقال: “الحدث المالي الكبير التالي قد يكون أشبه بانهيار أسهم الدوت كوم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأكثر من انهيار الإسكان أو الأزمة المالية العالمية في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”.

ويعكس تحذير ديلز المخاوف التي أثارها جوناثان هول، العضو الخارجي في لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا.

وقال هول إن “الوفرة” كانت واحدة من أكبر المخاطر التي تواجه النظام المالي. وقال: “إذا بدت الظروف هادئة، وإذا كانت التقلبات منخفضة، فمن الممكن أن تتعرض لخطر الوفرة، فالناس يخوضون المزيد من المخاطر لأنهم يعتقدون أن السوق أكثر اعتدالا”.