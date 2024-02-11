بالذكاء الاصطناعي.. “روفوز” مساعد رقمي جديد من أمازون للاستمتاع بالتسوق

كشفت شركة أمازون الأمريكية العاملة بقطاع التجارة الإلكترونية، عن تطوير مساعد رقمي جديد لتطبيق التسوق بالذكاء الاصطناعي يسمى “روفوز”.

وتستهدف الشركة من “روفوز” تسهيل بحث المستخدمين عن المنتجات التي يرغبون في شرائها عبر منصة أمازون دوت كوم.

وأعلنت الشركة العملاقة عن طرحها نسخة تجريبية من “روفوز” أمام بعض المستخدمين في الولايات المتحدة، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

وكشفت أمازون عن نيتها في طرح المساعد الجديد تدريجيا للمزيد من المستخدمين في الولايات المتحدة، لكنها لم تحدد توقيتا لطرحه على المستوى العالمي.

وبحسب ما قالته أمازون فإن “روفوز” المساعد الرقمي الجديد من أمازون يتفوق على المساعد الحالي أليكسا بقدرته على الرد على أسئلة المستخدمين، والعثور على سلع معينة مثل هدية عيد الحب أو لعبة الديناصور للأطفال.

وعن كيفية استخدام المساعد الجديد “روفوز”، قالت الشركة إنه يمكن إضافة “روفوز” لتطبيق أمازون شوبنج من خلال شريط البحث، وهو ما يُمكن المستخدمون من إلقاء الأسئلة التي يرغبون بها على المساعد روفوز، الذي سيقوم بدوره بالإجابة السريعة عليها.

لن يتوقف دور روفوز على الإجابة السريعة على أسئلة المستخدمين فقط، ولكنه سيقدم المساعدة في البحث عن المنتجات، وطرح الأفكار وكذلك سيقوم بالإجابة على أسئلة خاصة بمواصفات بمنتجات محددة، وفقا لما قالته أمازون.

الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي، قال إن أمازون بدأت استغلال الذكاء الاصطناعي لتقديم ما يمكن تقديمه من خلال المساعد الرقمي، وجعل البرمجيات أكثر توافقا مع تفضيلات كل شخص على حدة بمرور الوقت.

وأضاف أن المساعد الذكي روفوز سوف يغير الطريقة التي يستكشف بها العملاء المنتجات التي يفضلونها ويهتمون بها.

يذكر أن متاجر وول مارت الأمريكية بدأت في إضافة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى التطبيق الخاص بمتاجرها.