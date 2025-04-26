تقرير حديث.. الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف ويعيد تشكيل بيئة العمل

أظهر تقرير حديث لشركة مايكروسوفت أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الأعمال، أدى إلى تغيير ملامح سوق العمل بشكل غير مسبوق، لدرجة أن واحداً من كل ثلاثة قادة أعمال يفكر في تقليص عدد الموظفين بسبب اعتماد شركته على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي قد يؤدي لتسريح موظفين

وفقًا لتقرير “مؤشر اتجاهات العمل لعام 2025″، الذي أعدته مايكروسوفت، قال 33% من قادة الأعمال إنهم يفكرون في تسريح موظفين نتيجةً لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويعكس هذا التحول القلق المتزايد من أن المهام التي كان يؤديها البشر أصبحت تُدار اليوم بوكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأرخص.

“الشركات الرائدة” تنمو أسرع وتحقق نتائج أكبر

وأشار التقرير إلى ظهور ما يُعرف بـ”الشركات الرائدة”، وهي شركات حديثة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي وتضم فرقًا هجينة من البشر والوكلاء الرقميين، موضحًا أن هذه الشركات تتميز بالمرونة والنمو السريع والقدرة على توليد قيمة مضافة بوتيرة عالية.

وأوضح تقرير مايكروسوفت، أن 81% من القادة قالوا إن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيتم دمجهم بشكل “معتدل أو مكثف” في استراتيجية شركاتهم خلال عام 2026، بينما اعتبر نحو نصف القادة أن توسيع قدرات الفرق البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي هو من بين أولوياتهم القصوى.

الذكاء الاصطناعي حاضر بالفعل في العمليات

كما أكد 46% من قادة الأعمال أن شركاتهم تستخدم بالفعل وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة سير العمل أو بعض العمليات بالكامل، في حين أوضح 24% أن هذه التقنية مستخدمة داخل شركتهم بطرق متعددة ومخصصة.

وعلى الرغم من تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي، شدد التقرير على أهمية الدمج بين البشر والوكلاء في فرق العمل، مؤكدًا أن العمالة البشرية لا تزال ضرورية، لا سيما في وظائف الإبداع والتواصل وصنع القرار.

وظائف جديدة على خريطة الذكاء الاصطناعي

أفاد أيضًا، 78% من قادة الأعمال بأنهم يفكرون في توظيف مختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي، مع توجه واضح نحو تعزيز القدرات التكنولوجية للشركات.

وأظهر التقرير أن الشركات الناشئة في هذا المجال توظف بمعدل يقارب ضعف ما توظفه شركات التكنولوجيا الكبرى.

واستند تقرير ميكروسوفت، “مؤشر اتجاهات العمل 2025” إلى استطلاع شمل 31 ألف شخص في 31 دولة، كما استند إلى تحليلات اتجاهات التوظيف وسوق العمل عبر منصة “لينكد إن”.