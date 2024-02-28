هل يهدد الذكاء الاصطناعي وظائف البشر في أرامكو السعودية؟

أكدت شركة أرامكو السعودية على أهمية الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع قدرات البشر، وسط تساؤلات عن احتمالية أن يحلّ الذكاء الاصطناعي محل البشر في بعض المجالات.

و أكد مسؤول في الشركة، أن التحول التقني لا يعني استبدال البشر بالآلات، بل يتطلب توجيه قدرات البشر بشكل أفضل وتطويرها، مشيرا أن أرامكو تبنت نهجًا يركّز على تطوير المهارات الرقمية لموظفيها، سواءً لأولئك الذين يحتاجون إلى الانتقال إلى مجال جديد من الأعمال أو لمن يعملون في مجالات التقنيات الجديدة.

وحول رؤية أرامكو لمواجهة تحديات التحوّل التقني وتأثيرها على الكوادر البشرية، قال النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، نبيل الجامع: “يتساءل البعض عن احتمالية أن يحلّ الذكاء الاصطناعي محل البشر في بعض المجالات، وأعتقد أن هذا يقلّل إلى حدٍّ كبيرٍ من إسهام البشرية، إذ أن لكلٍ من الأشخاص والذكاء الاصطناعي قدرات ونقاط قوة مختلفة. لهذا، فإن جهودنا لا تركز على ضمان مواكبة موظفينا لهذا التحوّل، بل إن يساعد هذا التحوّل أيضًا في توجيه قدراتهم بشكل أفضل.

و تحدث الجامع، خلال مشاركة أرامكو السعودية، في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية والذي يُعقد يومي 28 – 29 فبراير الجاري بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض، عن الجهود التي بذلتها الشركة في تحسين المهارات الرقمية لمن يعملون في مجالات التقنيات الجديدة، مشيرًا إلى تحول مفتشي السلامة في الشركة إلى استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات التفتيش، مما أدى إلى تقليل المخاطر وتحسين فاعلية التفتيش.

كان مفتشو السلامة في أرامكو السعودية حتى وقت قريب ينفذون عمليات التفتيش بشكل شخصي مما يعرضهم لدرجة معينة من المخاطر، مؤكداً والنماذج كثيرة على توظيف هذه التطورات التقنية المتسارعة، والتي تظل في نهاية المطاف أدوات وتطبيقات تدعم القدرات البشرية، ولا تشكّل بديلًا لها بأيّ حالٍ.



وفيما يتعلق بتطوير الموظفين، أوضح، أن أرامكو تعمل على تأهيل الكوادر قبل التوظيف من خلال برنامج الشهادات الجامعية المخصص لغير الموظفين، بالتعاون مع 150 جامعة عالمية، حيث التحق 87% من الطلاب بأفضل 30 مؤسسة تعليمية في العالم.

كما أشار الجامع إلى نجاحات أرامكو في مجال التدريب الوطني، حيث تدير الشركة 16 مركزًا تدريبيًا في أنحاء المملكة، وتغطي أكثر من 60 قطاعًا مختلفًا، وقد تخرّج منها حتى الآن 57,000 متدرب.