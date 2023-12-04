كشف ملتقى دولي عن إجمالي وفيات الحوادث المرورية بالمملكة، الذي يتجاوز 6 آلاف شخص سنويا، وأن 99 % من الحوادث المرورية ناجمة عن أخطأ بشرية.

الأمر الذي يستدعي التحرك للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقليص إجمالي الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، مضيفا، أن استخدام الذكاء الاصطناعي يساعد في التنبؤ بنحو 95 % قبل وقوع الحوادث المرورية.



وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس قادرا على معالجة جميع الأمور المتعلقة بالطرق، مثل التعرف على الأشياء بالطرق، لا سيما بالنسبة للمركبات ذاتية القيادة، مضيفا، أن المشاكل في النظر تتسبب في وفاة أكثر من 7.5 آلاف شخص في أمريكا، فيما نحو 70 % من الحوادث تحدث في ساعات المساء جراء صعوبة الرؤية أو نتيجة الظروف المناخية.

وأوضح البرفسور جورج مانيرنك بجامعة أثينا الوطنية، خلال ملتقى السلامة المرورية الدولي السادس، الذي انعقد في مدينة الدمام السعودية، أن استخدام الذكاء الاصطناعي عبر تحليل البيانات عملية أساسية لتحسين التنبؤ بالحوادث المرورية، مضيفا، أن السلامة المرورية من المشاكل المجتمعية على المستوى العالمي، مما يستدعي الكثير من الاستثمارات.

وأضاف، أن منطقة الشرق الأوسط من المناطق التي تتوافر فيها الكثير من الفرص الاستثمارية في مجال السلامة المرورية، مؤكدا، أن البيانات الضخمة تأتي من المركبات ذاتية القيادية وقائدي المركبات المحترفين والخرائط الرقمية، الأمر الذي يسهم في معالجة الكثير من المشاكل المتعلقة بالسلامة المرورية.