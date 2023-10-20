الرعاية الصحية… الذكاء الصناعي يشكل المستقبل

يشهد قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، تقدما تكنولوجيا هائلة أدى إلى تحسن النتائج السريرية التي يتلقاها المرضى، مما حسن تجربة العلاج والتأهيل بوجهٍ عام.

ويسعى القطاع إلى إحداث تحول في حياة الناس من خلال حلول سريرية مبتكرة يمكنها حل التحديات الصحية والتشخيصية الأكثر أهمية في العالم.

وتسخر الحلول المبتكرة والتقنيات الطبية الفريدة بما في ذلك علم الجينوم والذكاء الاصطناعي لتقديم أعلى مستوى من الرعاية الدقيقة والمرتكزة على المريض والوقائية.

وتوفر التكنولوجيا الحديثة إجابات دقيقة للأسئلة الطبية، كما تسهم في عملية تعزيز اتخاذ القرارات السريرية وتسهيل الوصول إلى المعرفة الطبية لمتخصصي الرعاية الصحية والمرضى والباحثين الطبيين والجهات التنظيمية.

واستحدث قطاع الرعاية الصحية نموذجا جديدا يعمل مساعد قائم على الذكاء الاصطناعي لمتخصصي الرعاية الصحية لإحداث نقلة نوعية في عملية اتخاذ القرار السريري، كما يمكن للنموذج تطوير خطط علاج شخصية من خلال تحليل التاريخ الطبي للمريض لتحديد أفضل مسار للعلاج.

ويساعد النموذج الأطباء على إجراء التحليلات على نحو أسرع، ويتيح للصيادلة انتقاء الجرعات الصحيحة، في حين يدعم العلماء الذين يدرسون خيارات العلاج في إجراء مراجعة للدراسات السابقة بكفاءة عالية.

نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والرعاية الصحية

وطرحت الشركة الإماراتية “إم 42” نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي “ميد 42” Med42 المصمم لمجتمع الرعاية الصحية العالمي، وذلك لإحداث نقلة تكنولوجية في قطاع الرعاية الصحية بالدولة.

النموذج به أكثر من 70 مليار معيار قياسي، حيث تم تصميم “ميد 42” للرد على المطالبات والأسئلة الطبية على نحو أخلاقي وآمن وفعال.

وباستخدام “ميد 42″، يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية والمرضى فك تشفير التقارير الطبية بسهولة، وتحليل نتائج الاختبارات، وتبسيط تجربة الرعاية الصحية وتحسينها.

ويعتبر النموذج اللغوي (ميد 42) الخاص بالحالات السريرية، نموذجا للذكاء الإصطناعي المتاح للجميع، ويهدف إلى الارتقاء بمستقبل الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى.

وتم تطوير النموذج لدعم تطوير الأنظمة التي من شأنها تعزيز عملية اتخاذ القرارات السريرية إلى حد بعيد وزيادة الوصول إلى المعرفة الطبية المركبة لمتخصصي الرعاية الصحية والمرضى والباحثين الطبيين وصولاً إلى الجهات التنظيمية.

ونظراً لأن التقنيات القائمة على “ميد 42” أصبحت منظمة للاستخدام على نطاق واسع، فهي مستعدة لتحويل مستقبل الذكاء الاصطناعي عبر قطاع الرعاية الصحية وخلق تأثير إيجابي مباشر على نتائج رعاية المرضى، ويمكن أن تتراوح الخدمات ما بين مساعدة الأطباء في تشخيص الأمراض النادرة إلى دعم العلماء في التنبؤ بخطر إصابة المرضى بمضاعفات معينة.

وتعتبر شركة “إم 42 “نتاج مشروع مشترك حديث في أبوظبي بين شركة مبادلة للاستثمار ومجموعة “جي 42” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتمتلك محفظة كبيرة تضم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، كليفلاند كلينك أبوظبي، مستشفى دانة الإمارات، ومستشفى هيلث بوينت. وغيرها من المراكز الطبية.

وقال الدكتور شاداب خان، مدير الذكاء الاصطناعي والعلوم التطبيقية، M42 في لقاء مع “أريبيان بزنس” إنه تم اختبار “ميد 42” باستخدام مجموعة البيانات الطبية المنسقة الرائدة في الصناعة من “إم 42″، وعند اختباره على مجموعات بيانات متعددة ذات صلة بالرعاية الصحية، يتفوق النموذج في الأداء على النماذج المغلقة الأكبر حجما، مثل ChatGPT 3.5، ويحقق درجة 72% في نموذج أسئلة امتحان الترخيص الطبي في الولايات المتحدة (USMLE)، ما يعد من أعلى التقييمات العالمية.

الحاسوب المدعوم بالذكاء الاصطناعي

وأوضح خان أن “ميد 42” تستخدم الحاسوب الفائق المدعوم بالذكاء الاصطناعي “كوندور جالاكسي 1″، الذي يتميز بكونه أول حاسوب فائق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على الشبكة، بقدرة تصل إلى 4 إكسافلوبس ومعالج يضم 54 مليون نواة.

وأوضح خان أن الحاسوب الجديد يربط 64 نظاما من أنظمة “سيريبراس سي إس-2” بحاسوب واحد فائق ومدعوم بالذكاء الاصطناعي وسهل الاستخدام مع قدرة تدريبية تصل إلى 4 إكسافلوبس.

ويعتمد الجهاز خدمات الدعم عالية الجودة التي تقدمها سيريبراس، ما يتيح للعملاء الاستمتاع بأداء مميز لأجهزة الحاسوب الفائقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إدارة أو توزيع النماذج على الأنظمة المادية.، ويسهم “كوندور جالاكسي 1” في تقليل الزمن اللازم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والحد من الجهود المبذولة في عمليات الحوسبة الموزعة.

وأشار خان إلى أن تطوير حاسوب “كوندور جالاكسي 1” لمعالجة نماذج اللغات الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي، ويتميز بقدرة تصل إلى 4 إكسافلوبس من أداء الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي في الحواسيب التي تضم معالجات من نوع 16 بت، مع دعم قياسي يصل إلى 600 مليار نموذج معياري وعمليات تهيئة موسعة تدعم ما يصل إلى 100 تريليون نموذج معياري.

واختتم خان موضحا: “يحتوي الحاسوب على 54 مليون نواة حوسبية محسنة بالذكاء الاصطناعي، ويتميز بعرض نطاق ترددي يصل إلى 388 تيرابايت، وبتغذية تبلغ 72,704 من نوى المعالجات في نظام AMD EPYC، ويتميز عن غيره من وحدات معالجة الرسوميات المعروفة بتطبيق قياس شبه خطي للأداء يتراوح بين 1 و64 في أنظمة سي إس-2، وذلك باستخدام التناظر البسيط للبيانات”.