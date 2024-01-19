الذكاء الاصطناعي.. ميتا تدخل المعركة

أعلن مارك زوكربيرغ، رئيس شركة “ميتا” (Meta)، أن شركته بدأت العمل على اصدار نسخة من “الذكاء الاصطناعي العام” (artificial general intelligence – AGI)، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يرقتي لمستوى الذكاء البشري أو يتجاوزه في معظم المجالات.

ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاق شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI) لبرنامج “تشات جي بي تي”، وهو أشهر برنامج ذكاء اصطناعي توليدي.

في مقطع فيديو نُشر على شبكة “ثريدز” الاجتماعية التابعة لميتا، قال زوكربيرغ أن بناء أفضل ذكاء صناعي للدردشات ومبدعي المحتوى والشركات يتطلب تطوراً أكبر في الذكاء الاصطناعي بشكل عام.

وأضاف “لقد بات من الواضح أن الجيل القادم من الخدمات يتطلب بناء ذكاء عام كامل.. الهدف طويل الأجل هو بناء ذكاء عام وجعله مفتوح المصدر بشكل مسؤول وإتاحته على نطاق واسع حتى يستفيد الجميع.”

فوائد الذكاء الاصطناعي العام

يعتقد زوكربيرغ أن “AGI” يمكن أن يُستخدم لتحسين منتجات ميتا الحالية، مثل فيسبوك وإنستغرام. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد ميتا في تطوير أدوات ترجمة أكثر دقة، وأنظمة أمان أكثر فعالية، وتجارب اجتماعية أكثر تفاعلية.

وأعرب عن اعتقاده بأن رؤية الشركة لـAGI والعالم الافتراضي “ميتافيرس” مرتبطة.

وقال: “بحلول نهاية العقد، أعتقد أن الكثير من الناس سيتحدثون إلى الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر على مدار اليوم باستخدام النظارات الذكية مثل ما نبني مع Ray Ban Meta.”

تعد نظارات Ray Ban الأحدث من ميتا وهي تسمح للمستخدمين بإجراء المكالمات وإرسال الرسائل وتصوير مقاطع الفيديو بدون استخدام اليدين.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد زوكربيرغ أن الذكاء الاصطناعي العام يمكن أن يُستخدم لحل بعض التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والمرض. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد العلماء في تطوير مصادر طاقة جديدة، وتطوير علاجات للأمراض المزمنة.

وتستمر شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك مايكروسوفت وغوغل وأمازون، في مشاركة أدوات ورؤى ذكاء اصطناعي جديدة وسط سباق محموم للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، أبدى بعض المشككين من خبراء التكنولوجيا مخاوفهم بشأن إمكانية قيام هذه الشركات الكبرى واللاعبين الجدد مثل OpenAI بإحداث أضرار غير مقصودة باستخدام هذه المنتجات الثورية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال زوكربيرغ إن ميتا تقوم بإنشاء “مجموعة منتجات رفيعة المستوى” جديدة “لتعزيز” عمل الشركة على أدوات الذكاء الاصطناعي. ومنذ ذلك الحين، أصدرت ميتا أدوات ومعلومات تهدف إلى مساعدة المستخدمين على فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على ما يرونه على تطبيقاتها.

المخاطر المحتملة

بالطبع، هناك أيضًا بعض المخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي العام. إذ يمكن أن يستخدم لأغراض عسكرية، أو يمكن أن يتم استخدامه لإنشاء أنظمة أتمتة تعمل على استبدال الوظائف البشرية.

من المهم أن يكون هناك نقاش مفتوح حول المخاطر والفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي العام. يجب أن نكون على دراية بالمخاطر المحتملة، ولكن يجب أن نكون أيضًا متحمسين للإمكانات التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي العام.