الذكاء الاصطناعي محور رئيسي في القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي

سيكون الذكاء الاصطناعي المحور الرئيسي خلال القمة العالمية للحكومات 2024 المنعقدة في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” وتستمر حتى 14 شباط/فبراير الحالي بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة

ويهدف التركيز على هذا المجال إلى استكشاف آفاقه المستقبلية وتأثيره على مختلف القطاعات، خاصةً مع التطورات الكبيرة التي يشهدها هذا المجال.

أكثر من 100 شخصية من شركات الذكاء الاصطناعي

تستضيف القمة أكثر من 100 شخصية وقيادة من الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تُشارك نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين والمؤسسين لكبرى الشركات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية.

وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة التطور المسؤول في تطبيق هذه التكنولوجيا لتحقيق الخير الشامل للمجتمعات.

منتدى الذكاء الاصطناعي المسؤول

تعقد القمة العالمية للحكومات منتدى الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي يُركز على:

تعزيز التعاون الدولي والشراكات المتعددة القطاعات.

دفع عجلة التطور المسؤول في تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

تحقيق الخير الشامل للمجتمعات.

أهداف المنتدى

تشكيل إجماع عالمي بشأن تطوير واعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤولة.

تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في الدول من خلال تطوير قطاعات التعليم والبنية التحتية وصياغة السياسات المستقبلية.

ويشارك في جلسات القمة النقاشية الرئيسية عدد كبير من أصحاب الشركات والخبراء وأصحاب العقول واللاعبين الرئيسيين المؤثرين في تطور هذا القطاع.

الهدف من مشاركة الخبراء:

وضعهم جميعاً على طاولة واحدة مع القادة والمسؤولين الحكوميين.

الخروج بنتائج استثنائية تدعم تمكين الحكومات في مواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع.

إبقائها على جاهزية كاملة لمواجهة تحدياته واقتناص فرصه الكبيرة.

وتعتبر القمة فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف المؤثرة والمستفيدة من مجالات الذكاء الاصطناعي.

ما هي التحديات المتوقعة؟

إيجاد أطر كفيلة بالتغلب على مختلف تحديات هذا القطاع من خلال الحوار والشراكة بين مختلف الأطراف المؤثرة والمستفيدة من مجالات الذكاء الاصطناعي.