إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي أكبر تهديد للبشرية

حذر الملياردير الشهير إيلون ماسك من كون الذكاء الاصطناعي يمثل أكبر تهديدا على الإنسانية منذ فجر التاريخ، وذلك بعد توغله في كثير من أعمال البشر.

وتستضيف إنجلترا قمة حول مخاطر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في “بلتشلي بارك” برعاية ريتشي سوناك رئيس الوزراء، وبحضور مجموعة من قادة العالم وأبرز المؤثرين في قطاع التكنولوجيا.

ماسك يصرح الذكاء الاصطناعي أكبر تهديد للبشرية

وفي أول تصريح فور وصوله لحضور القمة قال إيلون ماسك مالك شركة “X” إن الذكاء الاصطناعي يمثل التهديد الأكبر في الوقت الحالي على الإنسانية، مشيرا إلى أنه يمثل خطرا وجوديا على البشر.

وأضاف ماسك: “للمرة الأولى في التاريخ نجد الإنسان في مواجهة شيء يتفوق عليه، وعلى مستوى الذكاء نواجه آلات أذكى بكثير من قدرات الإنسان العقلية”.

ويعتبر سوناك من أكبر منتقدي تقنية الذكاء حول العالم، حيث يرغب في أن يظل الإنسان مسيطرا على الوظائف التي باتت تمنح للآلات بواسطة التقنيات الحديثة.

وطالب ماسك في أن تثمر القمة الإنجليزية عن توجه دولي لفرض “حكم طرف ثالث” لمراقبة التكنولوجيا واستخدامها في المستقبل.

وأنهى ماسك :”الإنسان لم يكن الأقوى أو الأسرع من المخلوقات الأخرى على مر التاريخ، لكنه ظل الأذكى على الإطلاق، لكننا الآن ولأول مرة في تاريخ البشرية، أمام شيء أكثر ذكاء من الإنسان”.