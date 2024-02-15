الذكاء الاصطناعي.. الشرق الأوسط يرفع راية الريادة في ثورة التكنولوجيا الجديدة

كشف استطلاع للرأي أجرته شركة بوسطن كونسلتينغ غروب أن منطقة الشرق الأوسط تتبوأ مكانة الصدارة على مستوى العالم في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتوقع الاستطلاع أن تشهد المنطقة زيادة هائلة في الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 93% خلال عام 2024، مما يعكس تفاؤل قادة الأعمال في المنطقة حول إمكانيات هذه التقنيات.

وتشير النتائج إلى أن 61% من المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط يتوقعون تحقيق نتائج إيجابية من استخدامات الذكاء الاصطناعي على مستوى الإنتاجية، تفوق تلك التي يتوقعها نظراؤهم في بقية أنحاء العالم.

وتؤكد نتائج الاستطلاع على تركيز المنطقة على الاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي، حيث يرى 54% من المديرين التنفيذيين أن قدراتهم في هذا المجال تركز على تطبيقات عملية تتجاوز حدود التجريب المحدود.

وتُظهر الجهود المبذولة لتنمية قدرات القوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي التزام المنطقة بتطوير المهارات اللازمة للتكيف مع المشهد المتطور.

ويُشير استفادة 11% من العاملين في المنطقة من تدريبات على أدوات الذكاء الاصطناعي إلى حرص المنطقة على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

ويؤكد هذا التقرير على ريادة الشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي، وحرص المنطقة على الاستفادة من هذه التقنيات لتحقيق مكاسب إيجابية على صعيد الإنتاجية والابتكار.