فريق التحرير by فريق التحرير

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دمج الخبرة التقنية مع الابتكار التعليمي.. CME تستحوذ على Augmental

يُتيح الاستحواذ لـ CME تقديم تجارب تعليمية مُخصّصة، وأدوات فعّالة لإنشاء وتسليم المحتوى، وتحليلات متقدمة، وأدوات إدارية مُطوّرة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة CME، عن استحواذها على شركة Augmental، الشركة العاملة في مجال تكنولوجيا التعليم.

ويُتيح الاستحواذ لـ CME تقديم تجارب تعليمية مُخصّصة، وأدوات فعّالة لإنشاء وتسليم المحتوى، وتحليلات متقدمة، وأدوات إدارية مُطوّرة.

الخبرة التقنية مع الابتكار التعليمي

ويُساهم دمج حلول CME التقنية مع منصة Augmental التعليمية المُستندة إلى الذكاء الاصطناعي في تخطي الحواجز التقليدية في مجال التعليم.

وتُتيح هذه الشراكة للمؤسسات التعليمية الاستفادة من نظام إدارة التعلم (LMS) المُدمج بالذكاء الاصطناعي من Augmental، بينما تُتيح للشركات المتخصصة بالتدريب توسيع نطاق أدواتها باستخدام حلول CME.

ويُؤكّد قادة كلتا الشركتين على الالتزام المشترك بتطوير التعليم، وتقديم حلول مُبتكرة تُمكّن الجيل القادم من النجاح.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...