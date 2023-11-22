الإمارات.. إطلاق حزمة من التراخيص الجديدة لتأسيس شركات الذكاء الاصطناعي

أعلنت المنطقة الحرة في مدينة مصدر، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، عن إطلاق حزمة من التراخيص الجديدة لتأسيس المشاريع الناشئة والشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

التراخيص الجديدة ونمو الذكاء الاصطناعي في المنطقة

وتهدف الحزمة الجديدة إلى تسريع وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وتم تصميمها لتكون جذابة للشركات من جميع الأحجام، بما في ذلك الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى.

توفر الحزمة الجديدة عددًا من الامتيازات للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك:

التملك الأجنبي بنسبة 100٪

توفير المساحات المكتبية بتكلفة تبدأ من 12,000 درهم سنوياً

خصم بنسبة 50% عن أول عامين من تأسيس الأعمال للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

وأكد مسؤولو مدينة مصدر وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أن الحزمة الجديدة ستساعد على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي.

وتُعد هذه الخطوة خطوة مهمة في تعزيز نمو الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات. حيث توفر الحزمة الجديدة بيئة مواتية للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي لبدء أعمالها وتطويرها في دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الحزمة في جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، مما سيؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.